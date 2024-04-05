https://ria.ru/20240405/zemletryasenie-1938120934.html

Землетрясение в США могло затронуть работу воздушных гаваней

Землетрясение в США могло затронуть работу воздушных гаваней - РИА Новости, 05.04.2024

Землетрясение в США могло затронуть работу воздушных гаваней

Землетрясение в американском штате Нью-Джерси могло затронуть работу ряда объектов по управлению воздушным движением в расположенных поблизости городах,... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T18:35

2024-04-05T18:35

2024-04-05T18:35

в мире

нью-джерси

нью-йорк (город)

филадельфия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1938104809_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6e52d8d171669f968d6deece8a68445c.jpg

ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости. Землетрясение в американском штате Нью-Джерси могло затронуть работу ряда объектов по управлению воздушным движением в расположенных поблизости городах, ожидается, что оно возобновится в кратчайшие сроки, заявил РИА Новости представитель Федерального управления гражданской авиации (FAA). "Землетрясение магнитудой 4,8 в Нью-Джерси может повлиять на работу некоторых объектов по обслуживанию воздушного движения в Нью-Йорке, Нью-Джерси, Филадельфии и Балтиморе. Воздушное движение возобновится в кратчайшие сроки", - сказал представитель американского авиарегулятора. Ранее служба сообщала о магнитуде 5,5, однако позднее магнитуда землетрясения опустилась до 5,1. Информация о жертвах и разрушениях пока не поступала.

https://ria.ru/20240403/zemletryaseniya-1937569791.html

нью-джерси

нью-йорк (город)

филадельфия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

На заседании Совбеза ООН произошла тряска от землетрясения. Кадры из Нью-Йорка Заседание Совбеза ООН в Нью-йорке прервалось на некоторое время после "тряски", похожей на землетрясение, передает корреспондент РИА Новости 2024-04-05T18:35 true PT0M22S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, нью-джерси, нью-йорк (город), филадельфия