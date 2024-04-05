https://ria.ru/20240405/zemletryasenie-1938120934.html
Землетрясение в США могло затронуть работу воздушных гаваней
Землетрясение в США могло затронуть работу воздушных гаваней - РИА Новости, 05.04.2024
Землетрясение в США могло затронуть работу воздушных гаваней
Землетрясение в американском штате Нью-Джерси могло затронуть работу ряда объектов по управлению воздушным движением в расположенных поблизости городах,... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T18:35
2024-04-05T18:35
2024-04-05T18:35
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ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости. Землетрясение в американском штате Нью-Джерси могло затронуть работу ряда объектов по управлению воздушным движением в расположенных поблизости городах, ожидается, что оно возобновится в кратчайшие сроки, заявил РИА Новости представитель Федерального управления гражданской авиации (FAA). "Землетрясение магнитудой 4,8 в Нью-Джерси может повлиять на работу некоторых объектов по обслуживанию воздушного движения в Нью-Йорке, Нью-Джерси, Филадельфии и Балтиморе. Воздушное движение возобновится в кратчайшие сроки", - сказал представитель американского авиарегулятора. Ранее служба сообщала о магнитуде 5,5, однако позднее магнитуда землетрясения опустилась до 5,1. Информация о жертвах и разрушениях пока не поступала.
https://ria.ru/20240403/zemletryaseniya-1937569791.html
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На заседании Совбеза ООН произошла тряска от землетрясения. Кадры из Нью-Йорка
Заседание Совбеза ООН в Нью-йорке прервалось на некоторое время после "тряски", похожей на землетрясение, передает корреспондент РИА Новости
2024-04-05T18:35
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в мире, нью-джерси, нью-йорк (город), филадельфия
В мире, Нью-Джерси, Нью-Йорк (город), Филадельфия
Землетрясение в США могло затронуть работу воздушных гаваней
Землетрясение в штате Нью-Джерси могло затронуть работу воздушных гаваней
ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости. Землетрясение в американском штате Нью-Джерси могло затронуть работу ряда объектов по управлению воздушным движением в расположенных поблизости городах, ожидается, что оно возобновится в кратчайшие сроки, заявил РИА Новости представитель Федерального управления гражданской авиации (FAA).
"Землетрясение магнитудой 4,8 в Нью-Джерси может повлиять на работу некоторых объектов по обслуживанию воздушного движения в Нью-Йорке, Нью-Джерси, Филадельфии и Балтиморе. Воздушное движение возобновится в кратчайшие сроки", - сказал представитель американского авиарегулятора.
Ранее служба сообщала о магнитуде 5,5, однако позднее магнитуда землетрясения опустилась до 5,1.
Информация о жертвах и разрушениях пока не поступала.