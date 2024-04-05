https://ria.ru/20240405/zemletryasenie-1938113715.html

Статуя Свободы, предварительно, не пострадала при землетрясении

Статуя Свободы, предварительно, не пострадала при землетрясении - РИА Новости, 05.04.2024

Статуя Свободы, предварительно, не пострадала при землетрясении

Статуя Свободы в Нью-Йорке, согласно первоначальным оценкам, не пострадала во время землетрясения в городе, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T17:58

2024-04-05T17:58

2024-04-05T18:07

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НЬЮ-ЙОРК, 5 апр - РИА Новости. Статуя Свободы в Нью-Йорке, согласно первоначальным оценкам, не пострадала во время землетрясения в городе, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления парков."Первоначальная оценка показывает, что ущерба нет", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240405/zemletryasenie-1938108402.html

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Кирилл Волков

в мире, нью-йорк (город), сша