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Статуя Свободы, предварительно, не пострадала при землетрясении - РИА Новости, 05.04.2024
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17:58 05.04.2024 (обновлено: 18:07 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/zemletryasenie-1938113715.html
Статуя Свободы, предварительно, не пострадала при землетрясении
Статуя Свободы, предварительно, не пострадала при землетрясении - РИА Новости, 05.04.2024
Статуя Свободы, предварительно, не пострадала при землетрясении
Статуя Свободы в Нью-Йорке, согласно первоначальным оценкам, не пострадала во время землетрясения в городе, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T17:58
2024-04-05T18:07
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НЬЮ-ЙОРК, 5 апр - РИА Новости. Статуя Свободы в Нью-Йорке, согласно первоначальным оценкам, не пострадала во время землетрясения в городе, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления парков."Первоначальная оценка показывает, что ущерба нет", - сказал собеседник агентства.
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в мире, нью-йорк (город), сша
В мире, Нью-Йорк (город), США
Статуя Свободы, предварительно, не пострадала при землетрясении

Управление парков Нью-Йорка: Статуя Свободы не пострадала при землетрясении

© AP Photo / Mark LennihanСтатуя Свободы в Нью-Йорке, США
Статуя Свободы в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© AP Photo / Mark Lennihan
Статуя Свободы в Нью-Йорке, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ЙОРК, 5 апр - РИА Новости. Статуя Свободы в Нью-Йорке, согласно первоначальным оценкам, не пострадала во время землетрясения в городе, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления парков.
"Первоначальная оценка показывает, что ущерба нет", - сказал собеседник агентства.
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