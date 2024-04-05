https://ria.ru/20240405/zemletryasenie-1938113715.html
Статуя Свободы, предварительно, не пострадала при землетрясении
Статуя Свободы, предварительно, не пострадала при землетрясении - РИА Новости, 05.04.2024
Статуя Свободы, предварительно, не пострадала при землетрясении
Статуя Свободы в Нью-Йорке, согласно первоначальным оценкам, не пострадала во время землетрясения в городе, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T17:58
2024-04-05T17:58
2024-04-05T18:07
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НЬЮ-ЙОРК, 5 апр - РИА Новости. Статуя Свободы в Нью-Йорке, согласно первоначальным оценкам, не пострадала во время землетрясения в городе, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления парков."Первоначальная оценка показывает, что ущерба нет", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240405/zemletryasenie-1938108402.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нью-йорк (город), сша
В мире, Нью-Йорк (город), США
Статуя Свободы, предварительно, не пострадала при землетрясении
Управление парков Нью-Йорка: Статуя Свободы не пострадала при землетрясении