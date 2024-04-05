https://ria.ru/20240405/zemletryasenie-1938108402.html

Власти оценят последствия землетрясения на Манхэттене

Власти оценят последствия землетрясения на Манхэттене - РИА Новости, 05.04.2024

Власти оценят последствия землетрясения на Манхэттене

Магнитуда землетрясения к западу от Манхэттена (Нью-Йорк) составила 4,8, власти штата оценивают его последствия, написала в своем аккаунте в соцсети X... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T17:44

2024-04-05T17:44

2024-04-05T17:56

в мире

манхэттен

нью-йорк (город)

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ООН, 5 апр - РИА Новости. Магнитуда землетрясения к западу от Манхэттена (Нью-Йорк) составила 4,8, власти штата оценивают его последствия, написала в своем аккаунте в соцсети X губернатор штата Кэти Хокул."Землетрясение магнитудой 4,8 произошло к западу от Манхэттена и ощущалось по всему Нью-Йорку", - указала Хокул."Моя команда оценивает последствия и любой ущерб, который мог быть нанесен, и мы будем информировать общественность в течение дня", - указала она.

https://ria.ru/20240403/zemletryaseniya-1937569791.html

манхэттен

нью-йорк (город)

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На заседании Совбеза ООН произошла тряска от землетрясения. Кадры из Нью-Йорка Заседание Совбеза ООН в Нью-йорке прервалось на некоторое время после "тряски", похожей на землетрясение, передает корреспондент РИА Новости 2024-04-05T17:44 true PT0M22S

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в мире, манхэттен, нью-йорк (город)