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Недалеко от Нью-Йорка произошло землетрясение
Недалеко от Нью-Йорка произошло землетрясение - РИА Новости, 05.04.2024
Недалеко от Нью-Йорка произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло недалеко от Нью-Йорка в США, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T17:32
2024-04-05T17:32
2024-04-05T18:03
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло недалеко от Нью-Йорка в США, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Ранее служба сообщала о магнитуде 5,5, однако позднее магнитуда землетрясения опустилась до 5,1.По информации сейсмологов, землетрясение произошло в 46 километрах к северо-западу от города Эдисон американского штата Нью-Джерси с населением около 102 тысячи человек в 14.23 по времени UTC (17.23 мск).Очаг залегал на глубине 10 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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в мире, нью-йорк (город), сша
В мире, Нью-Йорк (город), США
Недалеко от Нью-Йорка произошло землетрясение
Недалеко от Нью-Йорка произошло землетрясение магнитудой 5,1
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло недалеко от Нью-Йорка в США, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Ранее служба сообщала о магнитуде 5,5, однако позднее магнитуда землетрясения опустилась до 5,1.
По информации сейсмологов, землетрясение произошло в 46 километрах к северо-западу от города Эдисон американского штата Нью-Джерси с населением около 102 тысячи человек в 14.23 по времени UTC (17.23 мск).
Очаг залегал на глубине 10 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.