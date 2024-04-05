https://ria.ru/20240405/zemletryasenie-1938060295.html
В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,8
В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,8 - РИА Новости, 05.04.2024
В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,8
Землетрясение магнитудой 6,8 зафиксировано в регионе островов Мауг в архипелаге Марианских островов в Тихом океане, сообщила Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T14:54
2024-04-05T14:54
2024-04-05T14:54
в мире
тихий океан
сша
сайпан (остров)
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,8 зафиксировано в регионе островов Мауг в архипелаге Марианских островов в Тихом океане, сообщила Геологическая служба США (USGS). Землетрясение зафиксировано в 11.03 по времени UTC (14.03 мск) в 433 километрах от острова Сайпан. Очаг находился на глубине 233,4 километра. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Северные Марианские острова – административное образование в западной части Тихого океана, имеющее статус неинкорпорированной организованной территории США (то есть, не входящее в состав США, но являющееся их владением).
https://ria.ru/20240403/zemletryaseniya-1937569791.html
тихий океан
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в мире, тихий океан, сша, сайпан (остров)
В мире, Тихий океан, США, Сайпан (остров)
В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,8
USGS: у Северных Марианских островов произошло землетрясение магнитудой 6,8