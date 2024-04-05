"Хватит позировать": жена Зеленского вызвала гнев своим внешним видом
© AP Photo / Markus SchreiberЕлена Зеленская
© AP Photo / Markus Schreiber
Елена Зеленская. Архивное фото
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Пользователи социальной сети X раскритиковали жену Владимира Зеленского Елену из-за публикации, в которой она поделилась своими фотографиями с фотосессии.
Жена украинского президента написала о своем недавнем интервью и призвала весь мир слушать Украину, так как, по ее словам, она отстаивает свою жизнь в конфликте с Россией. При этом Зеленская прикрепила две свои фотографии, никак не соотносящиеся с текстом, чем вызвала негативную реакцию пользователей Сети.
© Фото : Страница Елены Зеленской в социальной сети XСкриншот публикации Елены Зеленской в социальной сети X
© Фото : Страница Елены Зеленской в социальной сети X
Скриншот публикации Елены Зеленской в социальной сети X
"И главное — продемонстрировала новый потрясающий внешний вид!" — заметил Cheshire cat.
"Хватит позировать, ничтожество! Делом займись!" — возмутился O'Razum.
"Фальшивка", — отметил Альбинос.
"Очередная фотосессия? Что ты этим хочешь сказать? Человека ценят и уважают за его поступки", — написала Мирослава.
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"Комментарии к ее твитам — это нечто. Интересно, каково ощущать, когда тебя и всю твою семью проклинает собственный народ", — задался вопросом Serg Cheluskin.
Жена Владимира Зеленского Елена неоднократно вызывала негативную реакцию соотечественников своими поступками, высказываниями и сообщениями в социальных сетях. Ранее в марте ей припомнили публикацию на странице в соцсети Facebook*, в которой обещалось вознаграждение в размере 15 тысяч рублей за информацию о передвижении украинских военных в Донбассе.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.