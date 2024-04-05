https://ria.ru/20240405/zelenskaya-1938127124.html

"Хватит позировать": жена Зеленского вызвала гнев своим внешним видом

"Хватит позировать": жена Зеленского вызвала гнев своим внешним видом - РИА Новости, 05.04.2024

"Хватит позировать": жена Зеленского вызвала гнев своим внешним видом

Пользователи социальной сети X раскритиковали жену Владимира Зеленского Елену из-за публикации, в которой она поделилась своими фотографиями с фотосессии. РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T19:03

2024-04-05T19:03

2024-04-05T19:34

в мире

елена зеленская

киев

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владимир зеленский

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Пользователи социальной сети X раскритиковали жену Владимира Зеленского Елену из-за публикации, в которой она поделилась своими фотографиями с фотосессии.Жена украинского президента написала о своем недавнем интервью и призвала весь мир слушать Украину, так как, по ее словам, она отстаивает свою жизнь в конфликте с Россией. При этом Зеленская прикрепила две свои фотографии, никак не соотносящиеся с текстом, чем вызвала негативную реакцию пользователей Сети."И главное — продемонстрировала новый потрясающий внешний вид!" — заметил Cheshire cat."Хватит позировать, ничтожество! Делом займись!" — возмутился O'Razum."Фальшивка", — отметил Альбинос."Очередная фотосессия? Что ты этим хочешь сказать? Человека ценят и уважают за его поступки", — написала Мирослава."Комментарии к ее твитам — это нечто. Интересно, каково ощущать, когда тебя и всю твою семью проклинает собственный народ", — задался вопросом Serg Cheluskin.Жена Владимира Зеленского Елена неоднократно вызывала негативную реакцию соотечественников своими поступками, высказываниями и сообщениями в социальных сетях. Ранее в марте ей припомнили публикацию на странице в соцсети Facebook*, в которой обещалось вознаграждение в размере 15 тысяч рублей за информацию о передвижении украинских военных в Донбассе.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240405/ukraina-1938088510.html

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