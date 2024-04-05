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Тюменские власти предложат многодетным бизнесменам льготные займы - РИА Новости, 05.04.2024
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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
 
13:23 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/zaymy-1938025196.html
Тюменские власти предложат многодетным бизнесменам льготные займы
Тюменские власти предложат многодетным бизнесменам льготные займы - РИА Новости, 05.04.2024
Тюменские власти предложат многодетным бизнесменам льготные займы
Фонд финансирования предпринимательства Тюменской области запустил новую программу "Семья", согласно которой многодетные предприниматели смогут получить заем на РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T13:23
2024-04-05T13:23
тюменская область
тюменская область
россия
александр моор
многодетные семьи
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ТЮМЕНЬ, 5 апр – РИА Новости. Фонд финансирования предпринимательства Тюменской области запустил новую программу "Семья", согласно которой многодетные предприниматели смогут получить заем на льготных условиях, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале. "По моему поручению Фонд финансирования предпринимательства Тюменской области запустил новую программу "Семья". Теперь наши представители малого и среднего бизнеса, имеющие статус многодетной семьи, могут получить заем на льготных условиях", – отметил в посте Моор. Льготой могут воспользоваться те, чей бизнес зарегистрирован на территории Тюменской области. Максимальная сумма займа - 5 миллионов рублей, он выдается под 12 процентов годовых сроком до 36 месяцев с отсрочкой платежа на полгода. Финансирование ведется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", который инициирован президентом России. Заявку на получение можно оформить на сайте фонда. Ранее губернатор отмечал, что в регионе уделяется особое внимание поддержке многодетных родителей, которые хотят начать свой бизнес. Для этого используются эффективные механизмы – гранты для действующих предпринимателей и социальные контракты для малоимущих многодетных семей, кто еще только планирует открыть свое дело.
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тюменская область, россия, александр моор, многодетные семьи
Тюменская область, Тюменская область, Россия, Александр Моор, Многодетные семьи

Тюменские власти предложат многодетным бизнесменам льготные займы

© iStock.com / TommLБизнесмен вместе со своей дочерью
Бизнесмен вместе со своей дочерью - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© iStock.com / TommL
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 5 апр – РИА Новости. Фонд финансирования предпринимательства Тюменской области запустил новую программу "Семья", согласно которой многодетные предприниматели смогут получить заем на льготных условиях, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале.
"По моему поручению Фонд финансирования предпринимательства Тюменской области запустил новую программу "Семья". Теперь наши представители малого и среднего бизнеса, имеющие статус многодетной семьи, могут получить заем на льготных условиях", – отметил в посте Моор.
Льготой могут воспользоваться те, чей бизнес зарегистрирован на территории Тюменской области. Максимальная сумма займа - 5 миллионов рублей, он выдается под 12 процентов годовых сроком до 36 месяцев с отсрочкой платежа на полгода.
Финансирование ведется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", который инициирован президентом России. Заявку на получение можно оформить на сайте фонда.
Ранее губернатор отмечал, что в регионе уделяется особое внимание поддержке многодетных родителей, которые хотят начать свой бизнес. Для этого используются эффективные механизмы – гранты для действующих предпринимателей и социальные контракты для малоимущих многодетных семей, кто еще только планирует открыть свое дело.
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Тюменская областьТюменская областьРоссияАлександр МоорМногодетные семьи
 
 
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