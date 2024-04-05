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Суд назначил меру пресечения заместителю гендиректора "Сирена-Трэвел"

Суд назначил меру пресечения заместителю гендиректора "Сирена-Трэвел" - РИА Новости, 05.04.2024

Суд назначил меру пресечения заместителю гендиректора "Сирена-Трэвел"

Хорошевский суд Москвы назначил запрет определенных действий заместителю генерального директора АО "Сирена-Трэвел" Александру Кальчуку по статье о неправомерном РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T20:12

2024-04-05T20:12

2024-04-05T20:39

происшествия

москва

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Хорошевский суд Москвы назначил запрет определенных действий заместителю генерального директора АО "Сирена-Трэвел" Александру Кальчуку по статье о неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением Хорошёвского районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий на срок два месяца, до 4 июня 2024 года, в отношении Кальчука Александра Васильевича", - сказала собеседница агентства. В инстанции уточнили, что Кальчук обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 274.1 УК РФ (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации). Детали уголовного дела РИА Новости в суде не уточнили.

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происшествия, москва, россия