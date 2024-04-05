Рейтинг@Mail.ru
Суд назначил меру пресечения заместителю гендиректора "Сирена-Трэвел" - РИА Новости, 05.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:12 05.04.2024 (обновлено: 20:39 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/zapret-1938140919.html
Суд назначил меру пресечения заместителю гендиректора "Сирена-Трэвел"
Суд назначил меру пресечения заместителю гендиректора "Сирена-Трэвел" - РИА Новости, 05.04.2024
Суд назначил меру пресечения заместителю гендиректора "Сирена-Трэвел"
Хорошевский суд Москвы назначил запрет определенных действий заместителю генерального директора АО "Сирена-Трэвел" Александру Кальчуку по статье о неправомерном РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T20:12
2024-04-05T20:39
происшествия
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_0:275:2861:1884_1920x0_80_0_0_938da5e0cdf3958ae5fafcdc0bb94254.jpg
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Хорошевский суд Москвы назначил запрет определенных действий заместителю генерального директора АО "Сирена-Трэвел" Александру Кальчуку по статье о неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением Хорошёвского районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий на срок два месяца, до 4 июня 2024 года, в отношении Кальчука Александра Васильевича", - сказала собеседница агентства. В инстанции уточнили, что Кальчук обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 274.1 УК РФ (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации). Детали уголовного дела РИА Новости в суде не уточнили.
https://ria.ru/20240130/ligalayz-1924329572.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_3644cb1f574246cda7e7d607aa9a5adb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Суд назначил меру пресечения заместителю гендиректора "Сирена-Трэвел"

Суд назначил запрет определенных действий замгендиректора "Сирена-Трэвел"

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Хорошевский суд Москвы назначил запрет определенных действий заместителю генерального директора АО "Сирена-Трэвел" Александру Кальчуку по статье о неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановлением Хорошёвского районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий на срок два месяца, до 4 июня 2024 года, в отношении Кальчука Александра Васильевича", - сказала собеседница агентства.
В инстанции уточнили, что Кальчук обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 274.1 УК РФ (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации).
Детали уголовного дела РИА Новости в суде не уточнили.
Лигалайз - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
Суд прекратил дело Лигалайза о дискредитации армии России
30 января, 13:16
 
ПроисшествияМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала