https://ria.ru/20240405/zakharova-1937934733.html

В МИД прокомментировали заявление Макрона об "угрожающем" тоне Шойгу

В МИД прокомментировали заявление Макрона об "угрожающем" тоне Шойгу - РИА Новости, 05.04.2024

В МИД прокомментировали заявление Макрона об "угрожающем" тоне Шойгу

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что министр обороны России Сергей Шойгу говорил с французским коллегой Себастьяном Лекорню не... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T01:46

2024-04-05T01:46

2024-04-05T08:56

сергей шойгу

россия

франция

мария захарова

себастьян лекорню

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что министр обороны России Сергей Шойгу говорил с французским коллегой Себастьяном Лекорню не "вычурно и угрожающе", а "достойно и по делу".Она прокомментировала в своем Telegram-канале слова президента Франции Эммануэля Макрона после телефонного разговора Шойгу и Лекорню. По ее словам, Макрон посчитал, что Шойгу говорил "вычурно и угрожающе".Дипломат в ответ посоветовала изучить заявление Минобороны России. "Но то, что церемониться с теми, кто спонсирует киевскорежимный беспредел, Россия не намерена, — это точно", — добавила она.Телефонный разговор Лекорню с Шойгу, инициированный Парижем, состоялся в среду. Как рассказали в Минобороны России, французский министр в ходе разговора "настойчиво пытался убедить российского коллегу в непричастности Киева и стран Запада" к теракту в "Крокус Сити Холле", перекладывая всю вину на ИГ*.Стороны коснулись и темы возможной отправки французских военных на Украину. Глава российского ведомства предупредил своего коллегу о проблемах, с которыми столкнется Париж в случае реализации этих планов.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако украинские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. В Кремле констатировали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет. Там добавили, что абсолютным приоритетом для России остается достижение целей спецоперации, сейчас это возможно только военным путем.Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Владимир Путин отметил позже, что если Киев хочет диалога, то театральные жесты не нужны — надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Москва никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности России.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20240405/beseda-1937939725.html

https://ria.ru/20240118/kontrnastuplenie-1921966457.html

https://ria.ru/20240330/ukraina-1936806767.html

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сергей шойгу, россия, франция, мария захарова, себастьян лекорню