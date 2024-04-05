В МИД прокомментировали заявление Макрона об "угрожающем" тоне Шойгу
Захарова: Шойгу говорил с главой Минобороны Франции Лекорню достойно и по делу
Министр обороны России Сергей Шойгу . Архивное фото
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что министр обороны России Сергей Шойгу говорил с французским коллегой Себастьяном Лекорню не "вычурно и угрожающе", а "достойно и по делу".
Она прокомментировала в своем Telegram-канале слова президента Франции Эммануэля Макрона после телефонного разговора Шойгу и Лекорню. По ее словам, Макрон посчитал, что Шойгу говорил "вычурно и угрожающе".
Дипломат в ответ посоветовала изучить заявление Минобороны России.
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"Но то, что церемониться с теми, кто спонсирует киевскорежимный беспредел, Россия не намерена, — это точно", — добавила она.
Телефонный разговор Лекорню с Шойгу, инициированный Парижем, состоялся в среду. Как рассказали в Минобороны России, французский министр в ходе разговора "настойчиво пытался убедить российского коллегу в непричастности Киева и стран Запада" к теракту в "Крокус Сити Холле", перекладывая всю вину на ИГ*.
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Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако украинские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. В Кремле констатировали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет. Там добавили, что абсолютным приоритетом для России остается достижение целей спецоперации, сейчас это возможно только военным путем.
Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Владимир Путин отметил позже, что если Киев хочет диалога, то театральные жесты не нужны — надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Москва никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности России.
* Запрещенная в России террористическая организация.