Рейтинг@Mail.ru
В МИД прокомментировали заявление Макрона об "угрожающем" тоне Шойгу - РИА Новости, 05.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:46 05.04.2024 (обновлено: 08:56 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/zakharova-1937934733.html
В МИД прокомментировали заявление Макрона об "угрожающем" тоне Шойгу
В МИД прокомментировали заявление Макрона об "угрожающем" тоне Шойгу - РИА Новости, 05.04.2024
В МИД прокомментировали заявление Макрона об "угрожающем" тоне Шойгу
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что министр обороны России Сергей Шойгу говорил с французским коллегой Себастьяном Лекорню не... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T01:46
2024-04-05T08:56
сергей шойгу
россия
франция
мария захарова
себастьян лекорню
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1e/1936795809_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_8c8acdd29d0a063c0358284838b73608.jpg
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что министр обороны России Сергей Шойгу говорил с французским коллегой Себастьяном Лекорню не "вычурно и угрожающе", а "достойно и по делу".Она прокомментировала в своем Telegram-канале слова президента Франции Эммануэля Макрона после телефонного разговора Шойгу и Лекорню. По ее словам, Макрон посчитал, что Шойгу говорил "вычурно и угрожающе".Дипломат в ответ посоветовала изучить заявление Минобороны России. "Но то, что церемониться с теми, кто спонсирует киевскорежимный беспредел, Россия не намерена, — это точно", — добавила она.Телефонный разговор Лекорню с Шойгу, инициированный Парижем, состоялся в среду. Как рассказали в Минобороны России, французский министр в ходе разговора "настойчиво пытался убедить российского коллегу в непричастности Киева и стран Запада" к теракту в "Крокус Сити Холле", перекладывая всю вину на ИГ*.Стороны коснулись и темы возможной отправки французских военных на Украину. Глава российского ведомства предупредил своего коллегу о проблемах, с которыми столкнется Париж в случае реализации этих планов.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако украинские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. В Кремле констатировали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет. Там добавили, что абсолютным приоритетом для России остается достижение целей спецоперации, сейчас это возможно только военным путем.Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Владимир Путин отметил позже, что если Киев хочет диалога, то театральные жесты не нужны — надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Москва никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности России.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20240405/beseda-1937939725.html
https://ria.ru/20240118/kontrnastuplenie-1921966457.html
https://ria.ru/20240330/ukraina-1936806767.html
россия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1e/1936795809_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_56af96d1bb46e58e7bc72c2dd36fa62d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей шойгу, россия, франция, мария захарова, себастьян лекорню
Сергей Шойгу, Россия, Франция, Мария Захарова, Себастьян Лекорню
В МИД прокомментировали заявление Макрона об "угрожающем" тоне Шойгу

Захарова: Шойгу говорил с главой Минобороны Франции Лекорню достойно и по делу

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр обороны России Сергей Шойгу . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что министр обороны России Сергей Шойгу говорил с французским коллегой Себастьяном Лекорню не "вычурно и угрожающе", а "достойно и по делу".
Она прокомментировала в своем Telegram-канале слова президента Франции Эммануэля Макрона после телефонного разговора Шойгу и Лекорню. По ее словам, Макрон посчитал, что Шойгу говорил "вычурно и угрожающе".
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
Мы надеемся. Французы неожиданно отреагировали на беседу Шойгу и Лекорню
03:34
Дипломат в ответ посоветовала изучить заявление Минобороны России.
«
"Но то, что церемониться с теми, кто спонсирует киевскорежимный беспредел, Россия не намерена, — это точно", — добавила она.
Телефонный разговор Лекорню с Шойгу, инициированный Парижем, состоялся в среду. Как рассказали в Минобороны России, французский министр в ходе разговора "настойчиво пытался убедить российского коллегу в непричастности Киева и стран Запада" к теракту в "Крокус Сити Холле", перекладывая всю вину на ИГ*.
Стороны коснулись и темы возможной отправки французских военных на Украину. Глава российского ведомства предупредил своего коллегу о проблемах, с которыми столкнется Париж в случае реализации этих планов.
Украинские военные эвакуируют раненого - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
Глава Минобороны Франции прокомментировал контрнаступление ВСУ
18 января, 01:53
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако украинские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. В Кремле констатировали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет. Там добавили, что абсолютным приоритетом для России остается достижение целей спецоперации, сейчас это возможно только военным путем.
Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Владимир Путин отметил позже, что если Киев хочет диалога, то театральные жесты не нужны — надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Москва никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности России.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
Прямо сейчас. Во Франции обратились к России после удара по ВСУ
30 марта, 11:53
 
Сергей ШойгуРоссияФранцияМария ЗахароваСебастьян Лекорню
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала