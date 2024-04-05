Рейтинг@Mail.ru
США и ЕС провоцируют военные риски в Закавказье, заявил МИД России - РИА Новости, 05.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:19 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/zakavkaze-1938129411.html
США и ЕС провоцируют военные риски в Закавказье, заявил МИД России
США и ЕС провоцируют военные риски в Закавказье, заявил МИД России - РИА Новости, 05.04.2024
США и ЕС провоцируют военные риски в Закавказье, заявил МИД России
Представители Абхазии, Грузии, Южной Осетии, России и США в ходе 60-го раунда Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T19:19
2024-04-05T19:19
россия
евросоюз
нато
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
армения
грузия
азербайджан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861226604_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9cb1f2e30507af6e09c4141c8cf8436d.jpg
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Представители Абхазии, Грузии, Южной Осетии, России и США в ходе 60-го раунда Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье (МЖД) отметили, что ситуация в Закавказье остается спокойной и предсказуемой, хотя, по данным Москвы, существуют серьезные риски для региональной стабильности ввиду военно-биологической активности Вашингтона в регионе и военного сотрудничества Евросоюза с Грузией, сообщили в МИД России. "Фиксируются серьезные риски для региональной стабильности и безопасности от продолжающейся военно-биологической активности Вашингтона и других государств-членов блока в Закавказье, включая Грузию, а также содействия со стороны Евросоюза вооруженным силам этой страны в рамках так называемого "Европейского фонда мира" ЕС. Большинство участников Дискуссий констатировали сохранение в целом спокойной и предсказуемой ситуации на земле", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского дипведомства. В МИД РФ подчеркнули, что стабильной ситуации способствует устойчивое функционирование абонентских пунктов связи – "горячих линий" и Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) на грузино-югоосетинской границе в Эргнете. "Целям укрепления стабильности в регионе отвечало бы скорейшее возобновление работы аналогичного МПРИ на грузино-абхазской границе в населенном пункте Гал", - сообщили в дипведомстве. По словам министерства, в контексте "провокационной деятельности США и НАТО в Черноморском регионе" высока актуальность обеспечения задач безопасности стран региона, в первую очередь Абхазии и Южной Осетии через юридически обязывающие механизмы. Стороны договорились провести следующий раунд консультаций в июне 2024 года. Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.
https://ria.ru/20240321/nato-1934533033.html
https://ria.ru/20240402/armeniya-1937273184.html
https://ria.ru/20230808/rossiya-1888768941.html
россия
армения
грузия
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861226604_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_532b83a28792bb49ec6b79f2cf19f195.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, евросоюз, нато, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), армения, грузия, азербайджан
Россия, Евросоюз, НАТО, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Армения, Грузия, Азербайджан
США и ЕС провоцируют военные риски в Закавказье, заявил МИД России

МИД России: ситуация в Закавказье спокойная, но США и ЕС провоцируют риски

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Представители Абхазии, Грузии, Южной Осетии, России и США в ходе 60-го раунда Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье (МЖД) отметили, что ситуация в Закавказье остается спокойной и предсказуемой, хотя, по данным Москвы, существуют серьезные риски для региональной стабильности ввиду военно-биологической активности Вашингтона в регионе и военного сотрудничества Евросоюза с Грузией, сообщили в МИД России.
"Фиксируются серьезные риски для региональной стабильности и безопасности от продолжающейся военно-биологической активности Вашингтона и других государств-членов блока в Закавказье, включая Грузию, а также содействия со стороны Евросоюза вооруженным силам этой страны в рамках так называемого "Европейского фонда мира" ЕС. Большинство участников Дискуссий констатировали сохранение в целом спокойной и предсказуемой ситуации на земле", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского дипведомства.
Французские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
"Цели определены". Против России готовят второй фронт
21 марта, 08:00
В МИД РФ подчеркнули, что стабильной ситуации способствует устойчивое функционирование абонентских пунктов связи – "горячих линий" и Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) на грузино-югоосетинской границе в Эргнете. "Целям укрепления стабильности в регионе отвечало бы скорейшее возобновление работы аналогичного МПРИ на грузино-абхазской границе в населенном пункте Гал", - сообщили в дипведомстве.
По словам министерства, в контексте "провокационной деятельности США и НАТО в Черноморском регионе" высока актуальность обеспечения задач безопасности стран региона, в первую очередь Абхазии и Южной Осетии через юридически обязывающие механизмы. Стороны договорились провести следующий раунд консультаций в июне 2024 года.
Арегназ Манукян - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Армянский депутат предупредил о последствиях разрушения отношений с Россией
2 апреля, 10:19
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.
Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.
Российская военная техника - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
Пятнадцать лет назад Россия была права во всем — и точка
8 августа 2023, 08:00
 
РоссияЕвросоюзНАТОВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)АрменияГрузияАзербайджан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала