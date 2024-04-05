https://ria.ru/20240405/zakavkaze-1938129411.html

США и ЕС провоцируют военные риски в Закавказье, заявил МИД России

США и ЕС провоцируют военные риски в Закавказье, заявил МИД России - РИА Новости, 05.04.2024

США и ЕС провоцируют военные риски в Закавказье, заявил МИД России

Представители Абхазии, Грузии, Южной Осетии, России и США в ходе 60-го раунда Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T19:19

2024-04-05T19:19

2024-04-05T19:19

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Представители Абхазии, Грузии, Южной Осетии, России и США в ходе 60-го раунда Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье (МЖД) отметили, что ситуация в Закавказье остается спокойной и предсказуемой, хотя, по данным Москвы, существуют серьезные риски для региональной стабильности ввиду военно-биологической активности Вашингтона в регионе и военного сотрудничества Евросоюза с Грузией, сообщили в МИД России. "Фиксируются серьезные риски для региональной стабильности и безопасности от продолжающейся военно-биологической активности Вашингтона и других государств-членов блока в Закавказье, включая Грузию, а также содействия со стороны Евросоюза вооруженным силам этой страны в рамках так называемого "Европейского фонда мира" ЕС. Большинство участников Дискуссий констатировали сохранение в целом спокойной и предсказуемой ситуации на земле", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского дипведомства. В МИД РФ подчеркнули, что стабильной ситуации способствует устойчивое функционирование абонентских пунктов связи – "горячих линий" и Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) на грузино-югоосетинской границе в Эргнете. "Целям укрепления стабильности в регионе отвечало бы скорейшее возобновление работы аналогичного МПРИ на грузино-абхазской границе в населенном пункте Гал", - сообщили в дипведомстве. По словам министерства, в контексте "провокационной деятельности США и НАТО в Черноморском регионе" высока актуальность обеспечения задач безопасности стран региона, в первую очередь Абхазии и Южной Осетии через юридически обязывающие механизмы. Стороны договорились провести следующий раунд консультаций в июне 2024 года. Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.

https://ria.ru/20240321/nato-1934533033.html

https://ria.ru/20240402/armeniya-1937273184.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, евросоюз, нато, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), армения, грузия, азербайджан