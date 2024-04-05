https://ria.ru/20240405/zaderzhanie-1938092243.html

В Иваново задержали мужчину по подозрению в госизмене

В Иваново задержали мужчину по подозрению в госизмене - РИА Новости, 05.04.2024

В Иваново задержали мужчину по подозрению в госизмене

Житель Иваново задержан за оказание финансовой помощи вооруженным силам Украины, возбуждено уголовное дело о государственной измене, сообщили журналистам в... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T16:54

2024-04-05T16:54

2024-04-05T16:54

происшествия

россия

иваново

ивановская область

вооруженные силы украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_354:85:3072:1614_1920x0_80_0_0_4ba6782fac6d26c837c9879c965bf50c.jpg

РЯЗАНЬ, 5 апр - РИА Новости. Житель Иваново задержан за оказание финансовой помощи вооруженным силам Украины, возбуждено уголовное дело о государственной измене, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления ФСБ. "УФСБ России по Ивановской области пересечена противоправная деятельность гражданина России, жителя города Иваново, причастного к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи вооруженным силам Украины в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении. Отмечается, что задержанный перевел деньги на нужды ВСУ в целях приобретения военного снаряжения. Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России (госизмена). По данным объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции региона, в пятницу Октябрьский районный суд города избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу по 1 июня. Постановление в законную силу не вступило.

https://ria.ru/20240405/vzryvchatka-1938082200.html

https://ria.ru/20240322/gosizmena-1934916102.html

россия

иваново

ивановская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, иваново, ивановская область, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)