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В Иваново задержали мужчину по подозрению в госизмене - РИА Новости, 05.04.2024
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16:54 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/zaderzhanie-1938092243.html
В Иваново задержали мужчину по подозрению в госизмене
В Иваново задержали мужчину по подозрению в госизмене - РИА Новости, 05.04.2024
В Иваново задержали мужчину по подозрению в госизмене
Житель Иваново задержан за оказание финансовой помощи вооруженным силам Украины, возбуждено уголовное дело о государственной измене, сообщили журналистам в... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T16:54
2024-04-05T16:54
происшествия
россия
иваново
ивановская область
вооруженные силы украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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РЯЗАНЬ, 5 апр - РИА Новости. Житель Иваново задержан за оказание финансовой помощи вооруженным силам Украины, возбуждено уголовное дело о государственной измене, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления ФСБ. "УФСБ России по Ивановской области пересечена противоправная деятельность гражданина России, жителя города Иваново, причастного к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи вооруженным силам Украины в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении. Отмечается, что задержанный перевел деньги на нужды ВСУ в целях приобретения военного снаряжения. Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России (госизмена). По данным объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции региона, в пятницу Октябрьский районный суд города избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу по 1 июня. Постановление в законную силу не вступило.
https://ria.ru/20240405/vzryvchatka-1938082200.html
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россия
иваново
ивановская область
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происшествия, россия, иваново, ивановская область, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Иваново, Ивановская область, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Иваново задержали мужчину по подозрению в госизмене

ФСБ: жителя Иваново задержали за оказание финансовой помощи ВСУ

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 5 апр - РИА Новости. Житель Иваново задержан за оказание финансовой помощи вооруженным силам Украины, возбуждено уголовное дело о государственной измене, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления ФСБ.
"УФСБ России по Ивановской области пересечена противоправная деятельность гражданина России, жителя города Иваново, причастного к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи вооруженным силам Украины в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что задержанный перевел деньги на нужды ВСУ в целях приобретения военного снаряжения. Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России (госизмена).
По данным объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции региона, в пятницу Октябрьский районный суд города избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу по 1 июня. Постановление в законную силу не вступило.
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ПроисшествияРоссияИвановоИвановская областьВооруженные силы УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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