https://ria.ru/20240405/zaderzhanie-1937933524.html
При задержании напавшего на губернатора Чибиса применили табельное оружие
При задержании напавшего на губернатора Чибиса применили табельное оружие - РИА Новости, 05.04.2024
При задержании напавшего на губернатора Чибиса применили табельное оружие
Охранявший общественный порядок на встрече губернатора Мурманской области Андрея Чибиса с жителями офицер Росгвардии применил табельное оружие после того, как... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T01:12
2024-04-05T01:12
2024-04-05T01:17
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
мурманская область
андрей чибис
омон россии
апатиты
происшествия
нападение на губернатора мурманской области чибиса
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МУРМАНСК, 5 апр – РИА Новости. Охранявший общественный порядок на встрече губернатора Мурманской области Андрея Чибиса с жителями офицер Росгвардии применил табельное оружие после того, как на главу региона было совершено нападение, и ранил нападавшего, сообщила пресс-служба мурманского управления Росгвардии."Офицер ОМОН Росгвардии, задействованный в охране общественного порядка и обеспечении безопасности на встрече губернатора Мурманской области с жителями города Апатиты, при нападении (злоумышленника) на главу субъекта применил табельное оружие", - говорится в сообщении.Отмечается, что росгвардеец ранил, а затем задержал нападавшего. Задержанного передали сотрудникам органов внутренних дел.Ранее в пресс-службе главы региона сообщили, что Чибиса ранили ножом в Апатитах, угрозы его жизни нет, нападавший задержан. Главврач больницы, где оперировали губернатора, сообщал, что состояние Чибиса тяжелое, он в реанимации.
https://ria.ru/20240405/chibis-1937930555.html
https://ria.ru/20240404/napadenie-1937928633.html
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мурманская область, андрей чибис, омон россии, апатиты, происшествия, нападение на губернатора мурманской области чибиса
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Мурманская область, Андрей Чибис, ОМОН России, Апатиты, Происшествия, Нападение на губернатора Мурманской области Чибиса
При задержании напавшего на губернатора Чибиса применили табельное оружие
Росгвардия: при задержании напавшего на Чибиса применили табельное оружие