https://ria.ru/20240405/zaderzhanie-1937933524.html

При задержании напавшего на губернатора Чибиса применили табельное оружие

При задержании напавшего на губернатора Чибиса применили табельное оружие - РИА Новости, 05.04.2024

При задержании напавшего на губернатора Чибиса применили табельное оружие

Охранявший общественный порядок на встрече губернатора Мурманской области Андрея Чибиса с жителями офицер Росгвардии применил табельное оружие после того, как... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T01:12

2024-04-05T01:12

2024-04-05T01:17

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

мурманская область

андрей чибис

омон россии

апатиты

происшествия

нападение на губернатора мурманской области чибиса

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МУРМАНСК, 5 апр – РИА Новости. Охранявший общественный порядок на встрече губернатора Мурманской области Андрея Чибиса с жителями офицер Росгвардии применил табельное оружие после того, как на главу региона было совершено нападение, и ранил нападавшего, сообщила пресс-служба мурманского управления Росгвардии."Офицер ОМОН Росгвардии, задействованный в охране общественного порядка и обеспечении безопасности на встрече губернатора Мурманской области с жителями города Апатиты, при нападении (злоумышленника) на главу субъекта применил табельное оружие", - говорится в сообщении.Отмечается, что росгвардеец ранил, а затем задержал нападавшего. Задержанного передали сотрудникам органов внутренних дел.Ранее в пресс-службе главы региона сообщили, что Чибиса ранили ножом в Апатитах, угрозы его жизни нет, нападавший задержан. Главврач больницы, где оперировали губернатора, сообщал, что состояние Чибиса тяжелое, он в реанимации.

https://ria.ru/20240405/chibis-1937930555.html

https://ria.ru/20240404/napadenie-1937928633.html

мурманская область

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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мурманская область, андрей чибис, омон россии, апатиты, происшествия, нападение на губернатора мурманской области чибиса