https://ria.ru/20240405/yaponiya-1938023708.html
В Кремле прокомментировали расширение Токио санкций против России
В Кремле прокомментировали расширение Токио санкций против России - РИА Новости, 05.04.2024
В Кремле прокомментировали расширение Токио санкций против России
Япония полноформатно присоединилась к практике санкций в отношении России и заняла недружественно позицию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T12:58
2024-04-05T12:58
2024-04-05T13:07
токио
россия
япония
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санкции в отношении россии
дмитрий песков
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Япония полноформатно присоединилась к практике санкций в отношении России и заняла недружественно позицию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее министерство экономики, промышленности и торговли Японии сообщило, что страна вводит запрет на экспорт в Россию 164 видов товаров, в том числе автомобильного моторного масла, труб для газо- и нефтепроводов, литий-ионных аккумуляторов."Так же, как и на предыдущие. Япония полноформатно присоединилась к практике незаконных санкций, ограничений в отношении нашей страны и заняла недружественную позицию по отношению к нам", - ответил Песков на вопрос журналиста о том, как в Кремле смотрят на новые ограничения, вводимые Японией в отношении России.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В Кремле прокомментировали расширение Токио санкций против России
Песков: Япония заняла недружественную позицию к России, вводя санкции против нее
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Япония полноформатно присоединилась к практике санкций в отношении России и заняла недружественно позицию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее министерство экономики, промышленности и торговли Японии сообщило, что страна вводит запрет на экспорт в Россию 164 видов товаров, в том числе автомобильного моторного масла, труб для газо- и нефтепроводов, литий-ионных аккумуляторов.
"Так же, как и на предыдущие. Япония полноформатно присоединилась к практике незаконных санкций, ограничений в отношении нашей страны и заняла недружественную позицию по отношению к нам", - ответил Песков на вопрос журналиста о том, как в Кремле смотрят на новые ограничения, вводимые Японией в отношении России.