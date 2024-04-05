https://ria.ru/20240405/yaponiya-1938023708.html

В Кремле прокомментировали расширение Токио санкций против России

В Кремле прокомментировали расширение Токио санкций против России - РИА Новости, 05.04.2024

В Кремле прокомментировали расширение Токио санкций против России

Япония полноформатно присоединилась к практике санкций в отношении России и заняла недружественно позицию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T12:58

2024-04-05T12:58

2024-04-05T13:07

токио

россия

япония

санкции

реакция на санкции

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дмитрий песков

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Япония полноформатно присоединилась к практике санкций в отношении России и заняла недружественно позицию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее министерство экономики, промышленности и торговли Японии сообщило, что страна вводит запрет на экспорт в Россию 164 видов товаров, в том числе автомобильного моторного масла, труб для газо- и нефтепроводов, литий-ионных аккумуляторов."Так же, как и на предыдущие. Япония полноформатно присоединилась к практике незаконных санкций, ограничений в отношении нашей страны и заняла недружественную позицию по отношению к нам", - ответил Песков на вопрос журналиста о том, как в Кремле смотрят на новые ограничения, вводимые Японией в отношении России.

https://ria.ru/20240322/yaponiya-1934830173.html

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Ольга Фомченкова

токио, россия, япония, санкции, реакция на санкции, санкции в отношении россии, дмитрий песков, в мире