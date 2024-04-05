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В Кремле прокомментировали расширение Токио санкций против России - РИА Новости, 05.04.2024
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12:58 05.04.2024 (обновлено: 13:07 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/yaponiya-1938023708.html
В Кремле прокомментировали расширение Токио санкций против России
В Кремле прокомментировали расширение Токио санкций против России - РИА Новости, 05.04.2024
В Кремле прокомментировали расширение Токио санкций против России
Япония полноформатно присоединилась к практике санкций в отношении России и заняла недружественно позицию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T12:58
2024-04-05T13:07
токио
россия
япония
санкции
реакция на санкции
санкции в отношении россии
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Япония полноформатно присоединилась к практике санкций в отношении России и заняла недружественно позицию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее министерство экономики, промышленности и торговли Японии сообщило, что страна вводит запрет на экспорт в Россию 164 видов товаров, в том числе автомобильного моторного масла, труб для газо- и нефтепроводов, литий-ионных аккумуляторов."Так же, как и на предыдущие. Япония полноформатно присоединилась к практике незаконных санкций, ограничений в отношении нашей страны и заняла недружественную позицию по отношению к нам", - ответил Песков на вопрос журналиста о том, как в Кремле смотрят на новые ограничения, вводимые Японией в отношении России.
https://ria.ru/20240322/yaponiya-1934830173.html
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Токио, Россия, Япония, Санкции, Реакция на санкции, Санкции в отношении России, Дмитрий Песков, В мире
В Кремле прокомментировали расширение Токио санкций против России

Песков: Япония заняла недружественную позицию к России, вводя санкции против нее

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкФлаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Япония полноформатно присоединилась к практике санкций в отношении России и заняла недружественно позицию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее министерство экономики, промышленности и торговли Японии сообщило, что страна вводит запрет на экспорт в Россию 164 видов товаров, в том числе автомобильного моторного масла, труб для газо- и нефтепроводов, литий-ионных аккумуляторов.
"Так же, как и на предыдущие. Япония полноформатно присоединилась к практике незаконных санкций, ограничений в отношении нашей страны и заняла недружественную позицию по отношению к нам", - ответил Песков на вопрос журналиста о том, как в Кремле смотрят на новые ограничения, вводимые Японией в отношении России.
Николай Ноздрев - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Отношения России и Японии находятся на самом низком уровне, заявил посол
22 марта, 03:08
 
ТокиоРоссияЯпонияСанкцииРеакция на санкцииСанкции в отношении РоссииДмитрий ПесковВ мире
 
 
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