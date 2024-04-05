https://ria.ru/20240405/vzryvy-1938091461.html

Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Харькове

Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Харькове - РИА Новости, 05.04.2024

Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Харькове

В Харькове прогремели взрывы, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T16:51

2024-04-05T16:51

2024-04-05T17:12

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В Харькове прогремели взрывы, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале."В Харькове слышна серия взрывов, сообщают корреспонденты "Общественного", — говорится в публикации.Приблизительно в 16:33 мск по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Приблизительно за час до этого СМИ начали писать о взрыве в Харькове, информацию подтвердил мэр Игорь Терехов.Кроме того, сообщалось о взрывах в Запорожье, а также о повреждении объекта энергетики в Одессе. Российские военные в Харькове наносят удары в том числе по подразделениям ВСУ, задействованным в атаках на Белгородскую область.Неделю назад подполье сообщало, что под обстрелом оказался стратегический завод "Электротяжмаш", где находилась военная техника, а также входящий в концерн "Укроборонпром" Харьковский завод транспортного машиностроения имени Малышева, выпускающий и ремонтирующий танки, танковые двигатели и БМП для нужд ВСУ. Под удар могли попасть и украинские офицеры, а также группа иностранных наемников.

https://ria.ru/20240405/kharkov-1937966027.html

https://ria.ru/20240404/kharkov-1937846316.html

https://ria.ru/20240326/udary-1935842942.html

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белгородская область

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харьков, украина, белгородская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, укроборонпром, в мире