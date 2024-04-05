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Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Харькове - РИА Новости, 05.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:51 05.04.2024 (обновлено: 17:12 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/vzryvy-1938091461.html
Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Харькове
Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Харькове - РИА Новости, 05.04.2024
Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Харькове
В Харькове прогремели взрывы, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T16:51
2024-04-05T17:12
специальная военная операция на украине
харьков
украина
белгородская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
укроборонпром
в мире
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В Харькове прогремели взрывы, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале."В Харькове слышна серия взрывов, сообщают корреспонденты "Общественного", — говорится в публикации.Приблизительно в 16:33 мск по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Приблизительно за час до этого СМИ начали писать о взрыве в Харькове, информацию подтвердил мэр Игорь Терехов.Кроме того, сообщалось о взрывах в Запорожье, а также о повреждении объекта энергетики в Одессе. Российские военные в Харькове наносят удары в том числе по подразделениям ВСУ, задействованным в атаках на Белгородскую область.Неделю назад подполье сообщало, что под обстрелом оказался стратегический завод "Электротяжмаш", где находилась военная техника, а также входящий в концерн "Укроборонпром" Харьковский завод транспортного машиностроения имени Малышева, выпускающий и ремонтирующий танки, танковые двигатели и БМП для нужд ВСУ. Под удар могли попасть и украинские офицеры, а также группа иностранных наемников.
https://ria.ru/20240405/kharkov-1937966027.html
https://ria.ru/20240404/kharkov-1937846316.html
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харьков, украина, белгородская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, укроборонпром, в мире
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Украина, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Укроборонпром, В мире
Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Харькове

"Общественное": в Харькове серия взрывов прогремела на фоне воздушной тревоги

© iStock.com / Kathrine AndiХарьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© iStock.com / Kathrine Andi
Харьков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В Харькове прогремели взрывы, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале.
"В Харькове слышна серия взрывов, сообщают корреспонденты "Общественного", — говорится в публикации.
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В Харьков прибыли каратели из "Азова"*, сообщили в ДНР
Вчера, 10:05
Приблизительно в 16:33 мск по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Приблизительно за час до этого СМИ начали писать о взрыве в Харькове, информацию подтвердил мэр Игорь Терехов.
Кроме того, сообщалось о взрывах в Запорожье, а также о повреждении объекта энергетики в Одессе.
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Неделю назад подполье сообщало, что под обстрелом оказался стратегический завод "Электротяжмаш", где находилась военная техника, а также входящий в концерн "Укроборонпром" Харьковский завод транспортного машиностроения имени Малышева, выпускающий и ремонтирующий танки, танковые двигатели и БМП для нужд ВСУ. Под удар могли попасть и украинские офицеры, а также группа иностранных наемников.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковУкраинаБелгородская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФУкроборонпромВ мире
 
 
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