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В Запорожье прогремели взрывы, заявил Рогов - РИА Новости, 05.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:01 05.04.2024 (обновлено: 16:34 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/vzryvy-1938077886.html
В Запорожье прогремели взрывы, заявил Рогов
В Запорожье прогремели взрывы, заявил Рогов - РИА Новости, 05.04.2024
В Запорожье прогремели взрывы, заявил Рогов
Во временно подконтрольном украинским войскам городе Запорожье прозвучала серия взрывов, над городом поднимается черный дым, сообщил глава запорожского... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T16:01
2024-04-05T16:34
специальная военная операция на украине
запорожье
россия
запорожская область
владимир рогов
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Во временно подконтрольном украинским войскам городе Запорожье прозвучала серия взрывов, над городом поднимается черный дым, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов в своем Telegram-канале. "Во временно оккупированном нацистами городе Запорожье прозвучала серия взрывов. Земляки сообщают о не менее чем двух взрывах. В месте одного из прилетов поднимается столп дыма", - написал Рогов. По его словам, подробности случившегося уточняются. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20240405/vzryv-1938068929.html
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запорожье, россия, запорожская область, владимир рогов, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Россия, Запорожская область, Владимир Рогов, Происшествия
В Запорожье прогремели взрывы, заявил Рогов

Рогов: в Запорожье прогремели взрывы, над городом поднимается черный дым

© AP Photo / Leo CorreaЛюди на улице в городе Запорожье
Люди на улице в городе Запорожье - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© AP Photo / Leo Correa
Люди на улице в городе Запорожье. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Во временно подконтрольном украинским войскам городе Запорожье прозвучала серия взрывов, над городом поднимается черный дым, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
"Во временно оккупированном нацистами городе Запорожье прозвучала серия взрывов. Земляки сообщают о не менее чем двух взрывах. В месте одного из прилетов поднимается столп дыма", - написал Рогов.
Харьков - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
Вчера, 15:30
По его словам, подробности случившегося уточняются.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожьеРоссияЗапорожская областьВладимир РоговПроисшествия
 
 
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