https://ria.ru/20240405/vzryvy-1938077886.html
В Запорожье прогремели взрывы, заявил Рогов
В Запорожье прогремели взрывы, заявил Рогов - РИА Новости, 05.04.2024
В Запорожье прогремели взрывы, заявил Рогов
Во временно подконтрольном украинским войскам городе Запорожье прозвучала серия взрывов, над городом поднимается черный дым, сообщил глава запорожского... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T16:01
2024-04-05T16:01
2024-04-05T16:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Во временно подконтрольном украинским войскам городе Запорожье прозвучала серия взрывов, над городом поднимается черный дым, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов в своем Telegram-канале. "Во временно оккупированном нацистами городе Запорожье прозвучала серия взрывов. Земляки сообщают о не менее чем двух взрывах. В месте одного из прилетов поднимается столп дыма", - написал Рогов. По его словам, подробности случившегося уточняются. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20240405/vzryv-1938068929.html
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Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Россия, Запорожская область, Владимир Рогов, Происшествия
В Запорожье прогремели взрывы, заявил Рогов
Рогов: в Запорожье прогремели взрывы, над городом поднимается черный дым