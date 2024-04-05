Рейтинг@Mail.ru
Арест причастного к перевозке взрывчатки в иконах продлили до 29 июня - РИА Новости, 05.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:20 05.04.2024 (обновлено: 17:19 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/vzryvchatka-1938082200.html
Арест причастного к перевозке взрывчатки в иконах продлили до 29 июня
Арест причастного к перевозке взрывчатки в иконах продлили до 29 июня - РИА Новости, 05.04.2024
Арест причастного к перевозке взрывчатки в иконах продлили до 29 июня
Псковский городской суд продлил арест причастного к перевозке взрывчатки в иконах через российскую границу до 29 июня, сообщила объединенная пресс-служба судов... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T16:20
2024-04-05T17:19
россия
псковская область
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
псковский областной суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/04/1937906296_0:0:1769:995_1920x0_80_0_0_0d6795a80d6d8df5d7eda6a71e3a7d76.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 апр — РИА Новости. Псковский городской суд продлил арест причастного к перевозке взрывчатки в иконах через российскую границу до 29 июня, сообщила объединенная пресс-служба судов области. "Псковский городской суд рассмотрел ходатайство СО УФСБ по Псковской области о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина, причастного, по версии органов следствия, к перевозке в иконах и церковной утвари взрывных веществ. &lt;...&gt; Суд удовлетворил ходатайство, продлив меру пресечения до 29 июня включительно", — говорится в релизе.Во вторник ФСБ заявила, что совместно с таможенниками накрыла контрабандный канал доставки с Украины в Россию взрывчатки иностранного производства транзитом через страны Евросоюза. Ее обнаружили в партии православных икон и церковной утвари на пункте пропуска в Псковской области на границе с Латвией.В грузе, следовавшем по маршруту Украина — Румыния — Венгрия — Словакия — Польша — Литва — Латвия — Россия, нашли, в частности, 27 закамуфлированных в иконы и готовых к применению самодельных бомб, 70 килограммов пластичного взрывчатого вещества повышенной мощности промышленного производства, а также 91 электродетонатор. Сообщалось о задержании лица, "причастного к совершению преступления".Как накануне рассказал источник РИА Новости, фигуранту дела о провозе взрывчатки предъявили обвинение, его арестовали на два месяца. Эту информацию подтверждают данные из судебной базы Псковского областного суда, где в качестве подозреваемого указан Дмитрий Гратий. Из постановления апелляционной инстанции облсуда следует, что у него есть как российское, так и иностранное гражданство.В документе говорится, что уголовное дело завели против еще одного иностранца, имя которого не называется, а также неустановленных лиц. Как сообщала ФСБ, речь идет о статье "Незаконное перемещение через российскую границу взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору".В пятницу, 5 апреля, суд прекратил производство по одному из фигурантов дела — Хочбару Джамалову, об этом свидетельствуют материалы, имеющиеся в распоряжении агентства.
https://ria.ru/20240405/vzryvy-1937905434.html
россия
псковская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Пресечение контрабандного канала доставки взрывчатых веществ с Украины
ФСБ публикует видео пресечения контрабандного канала доставки взрывчатых веществ с Украины. В изъятых в Псковской области иконах был спрятан гексоген, взрывчатого вещества достаточно для подрыва пятиэтажного дома, свидетельствует видео.
2024-04-05T16:20
true
PT8M46S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/04/1937906296_221:0:1548:995_1920x0_80_0_0_c1a91bdcba9c1109f554de9a80458386.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, псковская область, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, псковский областной суд
Россия, Псковская область, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия, Псковский областной суд
Арест причастного к перевозке взрывчатки в иконах продлили до 29 июня

Суд продлил арест причастного к перевозке взрывчатки в иконах в РФ до 29 июня

© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанкСотрудники ФСБ России пресекли контрабандный канал доставки в страну взрывчатых веществ с Украины
Сотрудники ФСБ России пресекли контрабандный канал доставки в страну взрывчатых веществ с Украины - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
Перейти в медиабанк
Сотрудники ФСБ России пресекли контрабандный канал доставки в страну взрывчатых веществ с Украины
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 апр — РИА Новости. Псковский городской суд продлил арест причастного к перевозке взрывчатки в иконах через российскую границу до 29 июня, сообщила объединенная пресс-служба судов области.
"Псковский городской суд рассмотрел ходатайство СО УФСБ по Псковской области о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина, причастного, по версии органов следствия, к перевозке в иконах и церковной утвари взрывных веществ. <...> Суд удовлетворил ходатайство, продлив меру пресечения до 29 июня включительно", — говорится в релизе.
Во вторник ФСБ заявила, что совместно с таможенниками накрыла контрабандный канал доставки с Украины в Россию взрывчатки иностранного производства транзитом через страны Евросоюза. Ее обнаружили в партии православных икон и церковной утвари на пункте пропуска в Псковской области на границе с Латвией.
В грузе, следовавшем по маршруту Украина — Румыния — Венгрия — Словакия — ПольшаЛитва — Латвия — Россия, нашли, в частности, 27 закамуфлированных в иконы и готовых к применению самодельных бомб, 70 килограммов пластичного взрывчатого вещества повышенной мощности промышленного производства, а также 91 электродетонатор. Сообщалось о задержании лица, "причастного к совершению преступления".
Как накануне рассказал источник РИА Новости, фигуранту дела о провозе взрывчатки предъявили обвинение, его арестовали на два месяца. Эту информацию подтверждают данные из судебной базы Псковского областного суда, где в качестве подозреваемого указан Дмитрий Гратий. Из постановления апелляционной инстанции облсуда следует, что у него есть как российское, так и иностранное гражданство.
В документе говорится, что уголовное дело завели против еще одного иностранца, имя которого не называется, а также неустановленных лиц. Как сообщала ФСБ, речь идет о статье "Незаконное перемещение через российскую границу взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору".
В пятницу, 5 апреля, суд прекратил производство по одному из фигурантов дела — Хочбару Джамалову, об этом свидетельствуют материалы, имеющиеся в распоряжении агентства.
Сотрудники ФСБ РФ пресекли контрабандный канал доставки в страну взрывчатых веществ с Украины. На границе с Латвией в партии икон и церковной утвари, следовавшей с Украины, нашли 27 взрывных устройств, 70 кг взрывчатки и детонаторы - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
На Украине запланировали новые взрывы в Москве
Вчера, 08:00
 
РоссияПсковская областьУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ПроисшествияПсковский областной суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала