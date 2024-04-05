https://ria.ru/20240405/vzryvchatka-1938082200.html

Арест причастного к перевозке взрывчатки в иконах продлили до 29 июня

Арест причастного к перевозке взрывчатки в иконах продлили до 29 июня - РИА Новости, 05.04.2024

Арест причастного к перевозке взрывчатки в иконах продлили до 29 июня

Псковский городской суд продлил арест причастного к перевозке взрывчатки в иконах через российскую границу до 29 июня, сообщила объединенная пресс-служба судов... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T16:20

2024-04-05T16:20

2024-04-05T17:19

россия

псковская область

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

псковский областной суд

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 апр — РИА Новости. Псковский городской суд продлил арест причастного к перевозке взрывчатки в иконах через российскую границу до 29 июня, сообщила объединенная пресс-служба судов области. "Псковский городской суд рассмотрел ходатайство СО УФСБ по Псковской области о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина, причастного, по версии органов следствия, к перевозке в иконах и церковной утвари взрывных веществ. <...> Суд удовлетворил ходатайство, продлив меру пресечения до 29 июня включительно", — говорится в релизе.Во вторник ФСБ заявила, что совместно с таможенниками накрыла контрабандный канал доставки с Украины в Россию взрывчатки иностранного производства транзитом через страны Евросоюза. Ее обнаружили в партии православных икон и церковной утвари на пункте пропуска в Псковской области на границе с Латвией.В грузе, следовавшем по маршруту Украина — Румыния — Венгрия — Словакия — Польша — Литва — Латвия — Россия, нашли, в частности, 27 закамуфлированных в иконы и готовых к применению самодельных бомб, 70 килограммов пластичного взрывчатого вещества повышенной мощности промышленного производства, а также 91 электродетонатор. Сообщалось о задержании лица, "причастного к совершению преступления".Как накануне рассказал источник РИА Новости, фигуранту дела о провозе взрывчатки предъявили обвинение, его арестовали на два месяца. Эту информацию подтверждают данные из судебной базы Псковского областного суда, где в качестве подозреваемого указан Дмитрий Гратий. Из постановления апелляционной инстанции облсуда следует, что у него есть как российское, так и иностранное гражданство.В документе говорится, что уголовное дело завели против еще одного иностранца, имя которого не называется, а также неустановленных лиц. Как сообщала ФСБ, речь идет о статье "Незаконное перемещение через российскую границу взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору".В пятницу, 5 апреля, суд прекратил производство по одному из фигурантов дела — Хочбару Джамалову, об этом свидетельствуют материалы, имеющиеся в распоряжении агентства.

https://ria.ru/20240405/vzryvy-1937905434.html

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Пресечение контрабандного канала доставки взрывчатых веществ с Украины ФСБ публикует видео пресечения контрабандного канала доставки взрывчатых веществ с Украины. В изъятых в Псковской области иконах был спрятан гексоген, взрывчатого вещества достаточно для подрыва пятиэтажного дома, свидетельствует видео. 2024-04-05T16:20 true PT8M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, псковская область, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, псковский областной суд