Арест причастного к перевозке взрывчатки в иконах продлили до 29 июня
Суд продлил арест причастного к перевозке взрывчатки в иконах в РФ до 29 июня
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанкСотрудники ФСБ России пресекли контрабандный канал доставки в страну взрывчатых веществ с Украины
Сотрудники ФСБ России пресекли контрабандный канал доставки в страну взрывчатых веществ с Украины
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 апр — РИА Новости. Псковский городской суд продлил арест причастного к перевозке взрывчатки в иконах через российскую границу до 29 июня, сообщила объединенная пресс-служба судов области.
"Псковский городской суд рассмотрел ходатайство СО УФСБ по Псковской области о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина, причастного, по версии органов следствия, к перевозке в иконах и церковной утвари взрывных веществ. <...> Суд удовлетворил ходатайство, продлив меру пресечения до 29 июня включительно", — говорится в релизе.
Во вторник ФСБ заявила, что совместно с таможенниками накрыла контрабандный канал доставки с Украины в Россию взрывчатки иностранного производства транзитом через страны Евросоюза. Ее обнаружили в партии православных икон и церковной утвари на пункте пропуска в Псковской области на границе с Латвией.
В грузе, следовавшем по маршруту Украина — Румыния — Венгрия — Словакия — Польша — Литва — Латвия — Россия, нашли, в частности, 27 закамуфлированных в иконы и готовых к применению самодельных бомб, 70 килограммов пластичного взрывчатого вещества повышенной мощности промышленного производства, а также 91 электродетонатор. Сообщалось о задержании лица, "причастного к совершению преступления".
Как накануне рассказал источник РИА Новости, фигуранту дела о провозе взрывчатки предъявили обвинение, его арестовали на два месяца. Эту информацию подтверждают данные из судебной базы Псковского областного суда, где в качестве подозреваемого указан Дмитрий Гратий. Из постановления апелляционной инстанции облсуда следует, что у него есть как российское, так и иностранное гражданство.
В документе говорится, что уголовное дело завели против еще одного иностранца, имя которого не называется, а также неустановленных лиц. Как сообщала ФСБ, речь идет о статье "Незаконное перемещение через российскую границу взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору".
В пятницу, 5 апреля, суд прекратил производство по одному из фигурантов дела — Хочбару Джамалову, об этом свидетельствуют материалы, имеющиеся в распоряжении агентства.
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