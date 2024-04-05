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Украинские СМИ сообщили о новом взрыве в подконтрольном ВСУ Запорожье
Украинские СМИ сообщили о новом взрыве в подконтрольном ВСУ Запорожье - РИА Новости, 05.04.2024
Украинские СМИ сообщили о новом взрыве в подконтрольном ВСУ Запорожье
Новый взрыв прогремел в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T17:26
2024-04-05T17:26
2024-04-05T17:26
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Новый взрыв прогремел в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на всей территории Украины объявлена воздушная тревога. "В Запорожье вновь прозвучал взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале телеканала. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20240405/ukraina-1937785420.html
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Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Запорожская область, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире
Украинские СМИ сообщили о новом взрыве в подконтрольном ВСУ Запорожье
"Общественное": в подконтрольном ВСУ Запорожье прогремел взрыв