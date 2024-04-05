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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове - РИА Новости, 05.04.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
Взрыв прогремел в пятницу в Харькове на фоне воздушной тревоги, передает украинское агентство РБК-Украина. РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T15:30
2024-04-05T15:30
2024-04-05T15:36
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Взрыв прогремел в пятницу в Харькове на фоне воздушной тревоги, передает украинское агентство РБК-Украина. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области звучит воздушная тревога. "В Харькове прогремел взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства. Позднее мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале подтвердил информацию о взрывах в городе.
https://ria.ru/20240405/spetsoperatsiya-1938066237.html
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харьков, харьковская область, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Харьковская область, В мире, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
РБК-Украина: в Харькове произошел взрыв, объявлена воздушная тревога