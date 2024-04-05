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Почти на 30% выросла выработка у красноярской компании благодаря нацпроекту
Почти на 30% выросла выработка у красноярской компании благодаря нацпроекту - РИА Новости, 05.04.2024
Почти на 30% выросла выработка у красноярской компании благодаря нацпроекту
Красноярская компания ООО "Ярхлеб" смогла сократить время протекания процесса на 31% и увеличить выработку на 28% благодаря участию в нацпроекте... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T13:39
2024-04-05T13:39
2024-04-05T13:40
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Красноярская компания ООО "Ярхлеб" смогла сократить время протекания процесса на 31% и увеличить выработку на 28% благодаря участию в нацпроекте "Производительность труда", сообщает пресс-служба регионального правительства. В рамках нацпроекта около шести месяцев на предприятии внедряли бережливые технологии. Перед запуском проекта рабочая группа компании вместе с экспертами Регионального центра компетенций (структурное подразделение центра "Мой бизнес") проанализировала и выявила 49 проблем, которые влияют на производительность труда. После этого организация ввела новые стандарты работы на участке, выбранном в качестве образца. В итоге специалисты сократили время протекания процесса на 31% и увеличили выработку на 28%. "Мы успешно завершили первый этап реализации национального проекта по производительности труда. Компания значительно увеличила эффективность рабочего процесса, повысила производительность и улучшила конкурентоспособность. Национальный проект стал не только стимулом для роста, но и важным опытом для будущих стратегических действий", – рассказала директор ООО "Ярхлеб" Татьяна Герингер, ее слова приводит пресс-служба. В 2023 году организация участвовала в региональной программе по повышению производительности труда для малых предприятий. Из 15 производств, которые прошли программу, – шесть смогли добиться хороших результатов, подросли и стали участниками нацпроекта "Производительность труда", в том числе и "Ярхлеб", говорится в сообщении. Подать заявку на участие в нацпроекте предприниматели могут на портале производительность.рф. Адресная поддержка предприятиям края оказывается бесплатно.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, технологии, красноярск, красноярский край, нацпроекты, бизнес
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Технологии, Красноярск, Красноярский край, Нацпроекты, Бизнес
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Красноярская компания ООО "Ярхлеб" смогла сократить время протекания процесса на 31% и увеличить выработку на 28% благодаря участию в нацпроекте "Производительность труда", сообщает пресс-служба регионального правительства.
В рамках нацпроекта около шести месяцев на предприятии внедряли бережливые технологии. Перед запуском проекта рабочая группа компании вместе с экспертами Регионального центра компетенций (структурное подразделение центра "Мой бизнес") проанализировала и выявила 49 проблем, которые влияют на производительность труда.
После этого организация ввела новые стандарты работы на участке, выбранном в качестве образца. В итоге специалисты сократили время протекания процесса на 31% и увеличили выработку на 28%.
"Мы успешно завершили первый этап реализации национального проекта по производительности труда. Компания значительно увеличила эффективность рабочего процесса, повысила производительность и улучшила конкурентоспособность. Национальный проект стал не только стимулом для роста, но и важным опытом для будущих стратегических действий", – рассказала директор ООО "Ярхлеб" Татьяна Герингер, ее слова приводит пресс-служба.
В 2023 году организация участвовала в региональной программе по повышению производительности труда для малых предприятий. Из 15 производств, которые прошли программу, – шесть смогли добиться хороших результатов, подросли и стали участниками нацпроекта "Производительность труда", в том числе и "Ярхлеб", говорится в сообщении.
Подать заявку на участие в нацпроекте предприниматели
могут на портале производительность.рф. Адресная поддержка предприятиям края оказывается бесплатно.