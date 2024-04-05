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В ДНР первые 20 семей, чьи дети пострадали от ВСУ, получили выплаты - РИА Новости, 05.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:28 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/vyplaty-1938084226.html
В ДНР первые 20 семей, чьи дети пострадали от ВСУ, получили выплаты
В ДНР первые 20 семей, чьи дети пострадали от ВСУ, получили выплаты - РИА Новости, 05.04.2024
В ДНР первые 20 семей, чьи дети пострадали от ВСУ, получили выплаты
Первые 20 семей в ДНР, чьи дети пострадали в результате агрессии украинских войск, получили выплаты в размере 100 тысяч рублей, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T16:28
2024-04-05T16:28
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
киев
владимир путин
общество
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ДОНЕЦК, 5 апр - РИА Новости. Первые 20 семей в ДНР, чьи дети пострадали в результате агрессии украинских войск, получили выплаты в размере 100 тысяч рублей, сообщили в Telegram-канале мининформации республики. "В ДНР первые 20 семей, чьи дети пострадали от украинской агрессии, получили выплаты в 100 тысяч рублей", - говорится в сообщении ведомства. Мининформации уточнило, что выплаты получат семьи, чьи дети получили ранения, травмы и контузии после 18 февраля 2022 года. ДНР стала частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. Президент РФ Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области.
https://ria.ru/20240405/postradavshie-1938076464.html
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россия, донецкая народная республика, киев, владимир путин, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Киев, Владимир Путин, Общество
В ДНР первые 20 семей, чьи дети пострадали от ВСУ, получили выплаты

В ДНР 20 семей, чьи дети пострадали от ВСУ, получили выплаты по 100 тысяч рублей

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкРазрушения в средней школе № 8 в результате обстрела ВСУ города Макеевки
Разрушения в средней школе № 8 в результате обстрела ВСУ города Макеевки - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Разрушения в средней школе № 8 в результате обстрела ВСУ города Макеевки. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 апр - РИА Новости. Первые 20 семей в ДНР, чьи дети пострадали в результате агрессии украинских войск, получили выплаты в размере 100 тысяч рублей, сообщили в Telegram-канале мининформации республики.
"В ДНР первые 20 семей, чьи дети пострадали от украинской агрессии, получили выплаты в 100 тысяч рублей", - говорится в сообщении ведомства.
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Вчера, 15:55
Мининформации уточнило, что выплаты получат семьи, чьи дети получили ранения, травмы и контузии после 18 февраля 2022 года.
ДНР стала частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. Президент РФ Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области.
Военнослужащие Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаКиевВладимир ПутинОбщество
 
 
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