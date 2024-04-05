https://ria.ru/20240405/vyplaty-1938084226.html

В ДНР первые 20 семей, чьи дети пострадали от ВСУ, получили выплаты

В ДНР первые 20 семей, чьи дети пострадали от ВСУ, получили выплаты - РИА Новости, 05.04.2024

В ДНР первые 20 семей, чьи дети пострадали от ВСУ, получили выплаты

Первые 20 семей в ДНР, чьи дети пострадали в результате агрессии украинских войск, получили выплаты в размере 100 тысяч рублей, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T16:28

2024-04-05T16:28

2024-04-05T16:28

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

киев

владимир путин

общество

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ДОНЕЦК, 5 апр - РИА Новости. Первые 20 семей в ДНР, чьи дети пострадали в результате агрессии украинских войск, получили выплаты в размере 100 тысяч рублей, сообщили в Telegram-канале мининформации республики. "В ДНР первые 20 семей, чьи дети пострадали от украинской агрессии, получили выплаты в 100 тысяч рублей", - говорится в сообщении ведомства. Мининформации уточнило, что выплаты получат семьи, чьи дети получили ранения, травмы и контузии после 18 февраля 2022 года. ДНР стала частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. Президент РФ Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области.

https://ria.ru/20240405/postradavshie-1938076464.html

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россия

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россия, донецкая народная республика, киев, владимир путин, общество