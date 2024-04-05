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Украина ждет помощи Запада для оснащения новых бригад, заявил премьер - РИА Новости, 05.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:01 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/vsu-1938043284.html
Украина ждет помощи Запада для оснащения новых бригад, заявил премьер
Украина ждет помощи Запада для оснащения новых бригад, заявил премьер - РИА Новости, 05.04.2024
Украина ждет помощи Запада для оснащения новых бригад, заявил премьер
Премьер Украины Денис Шмыгаль утверждает, что у ВС Украины есть несколько новых бригад, но чтобы их полностью укомплектовать, Киев ждет военную технику и... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T14:01
2024-04-05T14:01
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
денис шмыгаль
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль утверждает, что у ВС Украины есть несколько новых бригад, но чтобы их полностью укомплектовать, Киев ждет военную технику и боеприпасы от Запада. "У нас есть несколько новых бригад..., но мы ждем технику, боеприпасы от наших партнеров. Когда это у нас будет, эти бригады будут полностью сформированы и мы увеличим наши возможности", - заявил Шмыгаль в интервью эстонскому каналу ERR. Ранее главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский заявил, что после пересмотра внутренних резервов запрос на мобилизацию 500 тысяч человек теперь значительно уменьшен, не уточнив при этом, насколько. При этом Владимир Зеленский в декабре 2023 года сообщал, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. Зеленский ранее на фоне нехватки личного состава и продолжающейся тотальной мобилизации потребовал от назначенного главкома украинскими войсками Сырского иного подхода к мобилизации и ротации военных, чтобы задействовать почти миллион человек, не воевавших на фронте. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
https://ria.ru/20240404/mobilizatsiya-1937923612.html
https://ria.ru/20240403/ukraintsy-1937669640.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, денис шмыгаль
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Денис Шмыгаль
Украина ждет помощи Запада для оснащения новых бригад, заявил премьер

Шмыгаль: у ВСУ есть новые бригады, но для их оснащения нужна помощь Запада

© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© AP Photo / Shandyba Mykyta
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль утверждает, что у ВС Украины есть несколько новых бригад, но чтобы их полностью укомплектовать, Киев ждет военную технику и боеприпасы от Запада.
"У нас есть несколько новых бригад..., но мы ждем технику, боеприпасы от наших партнеров. Когда это у нас будет, эти бригады будут полностью сформированы и мы увеличим наши возможности", - заявил Шмыгаль в интервью эстонскому каналу ERR.
Город Никополь - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
Жители Никополя на Украине сорвали рейд силовой мобилизации
4 апреля, 22:41
Ранее главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский заявил, что после пересмотра внутренних резервов запрос на мобилизацию 500 тысяч человек теперь значительно уменьшен, не уточнив при этом, насколько. При этом Владимир Зеленский в декабре 2023 года сообщал, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек.
Зеленский ранее на фоне нехватки личного состава и продолжающейся тотальной мобилизации потребовал от назначенного главкома украинскими войсками Сырского иного подхода к мобилизации и ротации военных, чтобы задействовать почти миллион человек, не воевавших на фронте.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
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3 апреля, 18:04
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныДенис Шмыгаль
 
 
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