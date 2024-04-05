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В Норвегии не исключили отправку войск на Украину - РИА Новости, 05.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:19 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/voyska-1938048389.html
В Норвегии не исключили отправку войск на Украину
В Норвегии не исключили отправку войск на Украину - РИА Новости, 05.04.2024
В Норвегии не исключили отправку войск на Украину
Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде в ходе интервью украинским СМИ заявил, что не может исключить отправку войск на Украину в долгосрочной... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T14:19
2024-04-05T14:19
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
эммануэль макрон
эспен барт эйде
нато
евросоюз
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде в ходе интервью украинским СМИ заявил, что не может исключить отправку войск на Украину в долгосрочной перспективе. "В очень долгосрочной перспективе, я не думаю, что мы должны в принципе что-то исключать... но никакого желания быть непосредственной стороной в войне нет, потому что это может привести к мировой войне, которой мы видеть не хотим", - приводит украинское издание "Европейская правда" слова Эйде в материале, опубликованном на своем сайте. При этом, как утверждает норвежский министр, ведущиеся среди стран-участниц НАТО разговоры об отправке войск на Украину подразумевают отправку инструкторов и советников, но никак не боевых подразделений. Президент Франции Эммануэль Макрон в феврале сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает всё, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Слова Макрона подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил в самой Франции. Лидеры всех политических партий обвинили президента во втягивании Парижа в конфликт, в легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом. В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
https://ria.ru/20240317/evropa-1933615559.html
https://ria.ru/20240323/makron-1935024809.html
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в мире, украина, россия, эммануэль макрон, эспен барт эйде, нато, евросоюз, норвегия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Эммануэль Макрон, Эспен Барт Эйде, НАТО, Евросоюз, Норвегия
В Норвегии не исключили отправку войск на Украину

Глава МИД Норвегии Эйде не исключил отправку войск на Украину

© Фото : North Atlantic Treaty OrganizationВоеннослужащие во время совместных учений войск НАТО
Военнослужащие во время совместных учений войск НАТО - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© Фото : North Atlantic Treaty Organization
Военнослужащие во время совместных учений войск НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде в ходе интервью украинским СМИ заявил, что не может исключить отправку войск на Украину в долгосрочной перспективе.
"В очень долгосрочной перспективе, я не думаю, что мы должны в принципе что-то исключать... но никакого желания быть непосредственной стороной в войне нет, потому что это может привести к мировой войне, которой мы видеть не хотим", - приводит украинское издание "Европейская правда" слова Эйде в материале, опубликованном на своем сайте.
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При этом, как утверждает норвежский министр, ведущиеся среди стран-участниц НАТО разговоры об отправке войск на Украину подразумевают отправку инструкторов и советников, но никак не боевых подразделений.
Президент Франции Эммануэль Макрон в феврале сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает всё, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине.
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Слова Макрона подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил в самой Франции. Лидеры всех политических партий обвинили президента во втягивании Парижа в конфликт, в легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом.
В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияЭммануэль МакронЭспен Барт ЭйдеНАТОЕвросоюзНорвегия
 
 
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