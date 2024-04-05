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США крайне обеспокоены из-за угрозы полномасштабной войны Израиля и Ирана

США крайне обеспокоены из-за угрозы полномасштабной войны Израиля и Ирана - РИА Новости, 05.04.2024

США крайне обеспокоены из-за угрозы полномасштабной войны Израиля и Ирана

США очень обеспокоены вероятностью полномасштабной войны между Израилем и Ираном после израильского удара по иранскому консульству в Сирии, сообщил координатор... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T01:28

2024-04-05T01:28

2024-04-05T01:39

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ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости. США очень обеспокоены вероятностью полномасштабной войны между Израилем и Ираном после израильского удара по иранскому консульству в Сирии, сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете безопасности США Джон Кирби.В ходе интервью телеканалу CNN у Кирби спросили, насколько США обеспокоены возможностью "полномасштабной войны между Ираном и Израилем"."Да, мы очень обеспокоены", - ответил представитель Белого дома, отметив, что соответствующая тема поднималась в ходе разговора президента США Джо Байдена и израильского премьера Биньямина Нетаньяху.В понедельник минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в арабской республике Хосейна Акбари, он не пострадал. Согласно заявлению сирийского минобороны, здание консульства в результате удара было разрушено. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил, что погибли семь офицеров КСИР, среди них - два высокопоставленных генерала-советника: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что Израиль заплатит высокую цену за эту атаку, а лидеры движений сопротивления в регионе заявили о необходимости задействовать все возможные ресурсы в противостоянии с Израилем для поддержки палестинского движения ХАМАС и других вооруженных палестинских формирований в секторе Газа.

https://ria.ru/20240403/ssha-1937525740.html

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в мире, сша, израиль, иран, джон кирби, джо байден, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году