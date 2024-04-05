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США крайне обеспокоены из-за угрозы полномасштабной войны Израиля и Ирана - РИА Новости, 05.04.2024
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01:28 05.04.2024 (обновлено: 01:39 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/voyna-1937934215.html
США крайне обеспокоены из-за угрозы полномасштабной войны Израиля и Ирана
США крайне обеспокоены из-за угрозы полномасштабной войны Израиля и Ирана - РИА Новости, 05.04.2024
США крайне обеспокоены из-за угрозы полномасштабной войны Израиля и Ирана
США очень обеспокоены вероятностью полномасштабной войны между Израилем и Ираном после израильского удара по иранскому консульству в Сирии, сообщил координатор... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T01:28
2024-04-05T01:39
в мире
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ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости. США очень обеспокоены вероятностью полномасштабной войны между Израилем и Ираном после израильского удара по иранскому консульству в Сирии, сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете безопасности США Джон Кирби.В ходе интервью телеканалу CNN у Кирби спросили, насколько США обеспокоены возможностью "полномасштабной войны между Ираном и Израилем"."Да, мы очень обеспокоены", - ответил представитель Белого дома, отметив, что соответствующая тема поднималась в ходе разговора президента США Джо Байдена и израильского премьера Биньямина Нетаньяху.В понедельник минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в арабской республике Хосейна Акбари, он не пострадал. Согласно заявлению сирийского минобороны, здание консульства в результате удара было разрушено. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил, что погибли семь офицеров КСИР, среди них - два высокопоставленных генерала-советника: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что Израиль заплатит высокую цену за эту атаку, а лидеры движений сопротивления в регионе заявили о необходимости задействовать все возможные ресурсы в противостоянии с Израилем для поддержки палестинского движения ХАМАС и других вооруженных палестинских формирований в секторе Газа.
https://ria.ru/20240403/ssha-1937525740.html
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в мире, сша, израиль, иран, джон кирби, джо байден, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Израиль, Иран, Джон Кирби, Джо Байден, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
США крайне обеспокоены из-за угрозы полномасштабной войны Израиля и Ирана

Белый дом: США очень обеспокоены угрозой полномасштабной войны Израиля и Ирана

© Fotolia / Borna_MirФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© Fotolia / Borna_Mir
Флаг Ирана. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости. США очень обеспокоены вероятностью полномасштабной войны между Израилем и Ираном после израильского удара по иранскому консульству в Сирии, сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете безопасности США Джон Кирби.
В ходе интервью телеканалу CNN у Кирби спросили, насколько США обеспокоены возможностью "полномасштабной войны между Ираном и Израилем".
Последствия авиаудара Израиля по Дамаску в Сирии, в результате которого было разрушено здание консульства Ирана - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
В США боятся атак по их силам после удара по консульству Ирана, пишут СМИ
3 апреля, 11:22
"Да, мы очень обеспокоены", - ответил представитель Белого дома, отметив, что соответствующая тема поднималась в ходе разговора президента США Джо Байдена и израильского премьера Биньямина Нетаньяху.
В понедельник минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в арабской республике Хосейна Акбари, он не пострадал. Согласно заявлению сирийского минобороны, здание консульства в результате удара было разрушено. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил, что погибли семь офицеров КСИР, среди них - два высокопоставленных генерала-советника: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.
Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что Израиль заплатит высокую цену за эту атаку, а лидеры движений сопротивления в регионе заявили о необходимости задействовать все возможные ресурсы в противостоянии с Израилем для поддержки палестинского движения ХАМАС и других вооруженных палестинских формирований в секторе Газа.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
Верховный лидер Ирана опубликовал сообщение на иврите
Вчера, 04:52
 
В миреСШАИзраильИранДжон КирбиДжо БайденБиньямин НетаньяхуХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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