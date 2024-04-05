https://ria.ru/20240405/voronezhskaya_oblast-1937931718.html
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 05.04.2024
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотников объявлена в Воронежской области, сообщается в Telegram-канале МЧС по региону. РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T00:44
2024-04-05T00:44
2024-04-05T00:44
воронежская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена в Воронежской области, сообщается в Telegram-канале МЧС по региону. "Внимание! РСЧС: Опасность атаки беспилотных воздушных судов! Просим население соблюдать спокойствие! Если вы в помещении: не выходить на улицу, держаться подальше от оконных проемов, по возможности пройти в комнату, где отсутствуют окна. Если вы на улице: зайти в ближайшее здание, подъезд, паркинг, подземный переход", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240319/bpla-1934358678.html
воронежская область
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воронежская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Воронежская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Специальная военная операция на Украине
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
МЧС Воронежской области сообщило об опасности атаки БПЛА в регионе