https://ria.ru/20240405/volontery-1938063765.html

WCK потребовала расследовать гибель ее волонтеров в секторе Газа

WCK потребовала расследовать гибель ее волонтеров в секторе Газа - РИА Новости, 05.04.2024

WCK потребовала расследовать гибель ее волонтеров в секторе Газа

Международная гуманитарная организация "Всемирная центральная кухня" (WCK) требует создания независимой комиссии для расследования гибели своих волонтеров в... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T15:05

2024-04-05T15:05

2024-04-05T15:05

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Международная гуманитарная организация "Всемирная центральная кухня" (WCK) требует создания независимой комиссии для расследования гибели своих волонтеров в секторе Газа, поскольку израильская армия не может достоверно расследовать свою ошибку. Ранее в израильские военные завершили расследование в связи с гибелью иностранных волонтеров НКО "Всемирная центральная кухня" в секторе Газа в результате ошибочного удара израильских сил, по итогам проверки в пятницу командование Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) приняло решение уволить старших офицеров, ответственных за приказ открыть огонь по неверно идентифицированной цели. "Мы требуем создания независимой комиссии по расследованию убийств наших коллег из WCK. ЦАХАЛ не может достоверно расследовать собственную неудачу в секторе Газа", - говорится в заявлении организации. WCK считает, что на предоставленном ЦАХАЛ видео не видно никакой причины для обстрела колонны волонтеров, которая не имела оружия и не представляла никакой угрозы. По словам генерального директора НКО Эрин Гор, извинения со стороны Израиля за возмутительное убийство ее коллег представляют собой "холодное утешение". Отмечается также, что без системных изменений будет больше военных неудач, больше извинений и больше скорбящих семей. Сотрудники "Всемирной центральной кухни", среди которых были граждане разных стран, погибли в секторе Газа при ударе израильской армии. По данным СМИ, иностранцы были атакованы израильским беспилотником в населенном пункте Дейр-эль-Балах в центральной части анклава в тот момент, когда ехали в автомобиле. Пресс-служба армии Израиля заявила о проверке в связи с инцидентом. Сама организация позднее сообщила, что число ее членов, погибших из-за удара Израиля в Газе, возросло до семи, среди погибших - граждане Австралии, Польши, Великобритании, США и Палестины.

https://ria.ru/20240402/gaza-1937313469.html

https://ria.ru/20240405/izrail-1938049802.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, австралия, польша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году