https://ria.ru/20240405/volontery-1938062208.html

Ставропольские волонтеры сплели 200 маскировочных костюмов для бойцов СВО

Ставропольские волонтеры сплели 200 маскировочных костюмов для бойцов СВО - РИА Новости, 05.04.2024

Ставропольские волонтеры сплели 200 маскировочных костюмов для бойцов СВО

Ставропольские волонтеры изготовили более 200 маскировочных костюмов для участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба Южного военного округа. РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T14:59

2024-04-05T14:59

2024-04-05T14:59

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ставрополь

вооруженные силы рф

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 апр — РИА Новости. Ставропольские волонтеры изготовили более 200 маскировочных костюмов для участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба Южного военного округа. По данным ведомства, более полугода назад жители села Крымгиреевского организовали волонтерскую группу, участники которой плетут маскировочные костюмы для военнослужащих Вооруженных Сил России, участвующих в СВО. "Они изготовили более 200 комплектов маскировочных изделий, в том числе "леших", "кикимор" и "снеговиков", а также нашлемники, накидки на рюкзаки и теплые носки", - говорится в сообщении. Работают волонтеры практически каждый день, им помогают и те, кто делает вещи для бойцов на дому. "Они режут материалы нам, подготавливают ленточки для того, чтобы мы плели. Нам намного легче уже с готовым материалом работать", - рассказала волонтер Наталья Павлюкова. Процесс плетения начинается с обработки материала, волонтеры дополнительно нарезают ткань и красят ее в необходимый цвет. Кроме того, они готовят для военнослужащих домашнюю выпечку, и передают в зону СВО. Особую помощь, как отмечает Павлюкова, оказывают в отправке неравнодушные жители Ставрополя.

https://ria.ru/20231102/pomosch-1906910751.html

https://ria.ru/20231010/seti-1901839290.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, ставрополь, вооруженные силы рф