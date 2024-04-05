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Ставропольские волонтеры сплели 200 маскировочных костюмов для бойцов СВО - РИА Новости, 05.04.2024
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14:59 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/volontery-1938062208.html
Ставропольские волонтеры сплели 200 маскировочных костюмов для бойцов СВО
Ставропольские волонтеры сплели 200 маскировочных костюмов для бойцов СВО - РИА Новости, 05.04.2024
Ставропольские волонтеры сплели 200 маскировочных костюмов для бойцов СВО
Ставропольские волонтеры изготовили более 200 маскировочных костюмов для участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба Южного военного округа. РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T14:59
2024-04-05T14:59
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 апр — РИА Новости. Ставропольские волонтеры изготовили более 200 маскировочных костюмов для участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба Южного военного округа. По данным ведомства, более полугода назад жители села Крымгиреевского организовали волонтерскую группу, участники которой плетут маскировочные костюмы для военнослужащих Вооруженных Сил России, участвующих в СВО. "Они изготовили более 200 комплектов маскировочных изделий, в том числе "леших", "кикимор" и "снеговиков", а также нашлемники, накидки на рюкзаки и теплые носки", - говорится в сообщении. Работают волонтеры практически каждый день, им помогают и те, кто делает вещи для бойцов на дому. "Они режут материалы нам, подготавливают ленточки для того, чтобы мы плели. Нам намного легче уже с готовым материалом работать", - рассказала волонтер Наталья Павлюкова. Процесс плетения начинается с обработки материала, волонтеры дополнительно нарезают ткань и красят ее в необходимый цвет. Кроме того, они готовят для военнослужащих домашнюю выпечку, и передают в зону СВО. Особую помощь, как отмечает Павлюкова, оказывают в отправке неравнодушные жители Ставрополя.
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Ставропольские волонтеры сплели 200 маскировочных костюмов для бойцов СВО

Ставропольские волонтеры сплели более 200 маскировочных костюмов для бойцов СВО

© Фото предоставлено пресс-службой Южного военного округаВолонтеры села Крымгиреевского Ставропольского края плетут маскировочные костюмы
Волонтеры села Крымгиреевского Ставропольского края плетут маскировочные костюмы
© Фото предоставлено пресс-службой Южного военного округа
Волонтеры села Крымгиреевского Ставропольского края плетут маскировочные костюмы
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 апр — РИА Новости. Ставропольские волонтеры изготовили более 200 маскировочных костюмов для участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
По данным ведомства, более полугода назад жители села Крымгиреевского организовали волонтерскую группу, участники которой плетут маскировочные костюмы для военнослужащих Вооруженных Сил России, участвующих в СВО.
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"Они изготовили более 200 комплектов маскировочных изделий, в том числе "леших", "кикимор" и "снеговиков", а также нашлемники, накидки на рюкзаки и теплые носки", - говорится в сообщении.
Работают волонтеры практически каждый день, им помогают и те, кто делает вещи для бойцов на дому.
"Они режут материалы нам, подготавливают ленточки для того, чтобы мы плели. Нам намного легче уже с готовым материалом работать", - рассказала волонтер Наталья Павлюкова.
Процесс плетения начинается с обработки материала, волонтеры дополнительно нарезают ткань и красят ее в необходимый цвет. Кроме того, они готовят для военнослужащих домашнюю выпечку, и передают в зону СВО. Особую помощь, как отмечает Павлюкова, оказывают в отправке неравнодушные жители Ставрополя.
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