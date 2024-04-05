https://ria.ru/20240405/vino-1938038933.html

В Госдуме одобрили поправки о снижении акцизов на шампанское

В Госдуме одобрили поправки о снижении акцизов на шампанское - РИА Новости, 05.04.2024

В Госдуме одобрили поправки о снижении акцизов на шампанское

Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил ряд поправок, направленных на снижение с 1 мая ставок акцизов на российские игристые вина, включая шампанское. РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T13:52

2024-04-05T13:52

2024-04-05T13:52

экономика

россия

айрат фаррахов

алексей сазанов

госдума рф

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил ряд поправок, направленных на снижение с 1 мая ставок акцизов на российские игристые вина, включая шампанское. Первоначальная редакция предусматривала переход от акцизных марок к цифровой маркировке табачной и подакцизной никотинсодержащей продукции. В пятницу при подготовке ко второму чтению бюджетный комитет поддержал ряд дополнительных поправок к законопроекту, направленных на поддержку отечественного виноделия. На рассмотрение Госдумы документ может быть вынесен 9 апреля. "Комплекс поправок подразумевает снижение установленной с 1 мая 2024 года ставки акциза на игристые вина, включая российское шампанское, со 141 рубля за литр до 119 рублей за один литр, использование коэффициента, который позволяет при исчислении акциза на реализованные вина, игристые вина, включающие шампанское, изготовленное с использованием приобретенного у российского лица вина наливом, принимать к вычету сумму акциза, уплаченного налогоплательщиком при приобретении таких виноматериалов в повышенном размере", - пояснил один из авторов поправок, член бюджетного комитета Айрат Фаррахов. Согласно одной из поправок, ставка акциза на игристые вина, включая российское шампанское, с 1 мая по 31 декабря 2024 года составит 119 рублей за литр, в 2025 году - 124 рубля, в 2026 году - 129 рублей. Также поправки подразумевают повышенный налоговый вычет сумм акциза в случае использования виноматериалов, произведенных до момента признания их подакцизным товаром, сказал депутат. Кроме того, поправками, по его словам, предполагается установить размеры коэффициентов, которые позволят сохранить эффективную ставку акциза на российскую винодельческую продукцию из выращенного на территории РФ винограда, в отношении которого применяется налоговый вычет по акцизам на текущем уровне. А в качестве единицы измерения налоговой базы в отношении крепленого вина и крепленого вина наливом предлагается установить 1 литр такой продукции вместо 1 литра безводного этилового спирта, содержащегося в товаре. Ставка акциза на крепленое (ликерное) вино, крепленое вино наливом с 1 мая по 31 декабря 2024 года составит 141 рубль за литр, в 2025 году - 147 рублей за литр, в 2026 году - 153 рубля. При этом отменяется обязанность по уплате авансового платежа акциза при приобретении и ввозе спирта этилового для производства данного подакцизного товара. "Этот комплекс поправок существенно поддерживает отечественного производителя вина", - считает Фаррахов. "Безусловно, поддерживаем данные поправки, они позволят снизить финансовую нагрузку на производителей российского вина из российского винограда и позволят не отвлекать соответственно оборотный капитал, когда производится сначала винный материал, а потом только производится российское вино из виноматериала", - сообщил на заседании бюджетного комитета замглавы минфина РФ Алексей Сазанов.

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https://ria.ru/20240206/spirt-1925652920.html

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экономика, россия, айрат фаррахов, алексей сазанов, госдума рф