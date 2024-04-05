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Адвокат Верзилова* обжаловал заочный приговор за фейки - РИА Новости, 05.04.2024
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14:02 05.04.2024 (обновлено: 14:03 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/verzilov-1938043573.html
Адвокат Верзилова* обжаловал заочный приговор за фейки
Адвокат Верзилова* обжаловал заочный приговор за фейки - РИА Новости, 05.04.2024
Адвокат Верзилова* обжаловал заочный приговор за фейки
Адвокат участника группы Pussy Riot Петра Верзилова* обжаловал приговор по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T14:02
2024-04-05T14:03
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
москва
буча
петр верзилов
pussy riot
московский городской суд
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Адвокат участника группы Pussy Riot Петра Верзилова* обжаловал приговор по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы. "Поступила апелляционная жалоба", - сказали в суде. Столичный суд во вторник заочно приговорил Верзилова* к 8 годам и 4 месяцам колонии общего режима, в качестве дополнительного наказание ему запретили на 3 года и 10 месяцев администрировать интернет-ресурсы. Гособвинение просило для Верзилова 8,5 лет колонии. Уголовное дело рассматривалось во второй раз: ранее Мосгорсуд отменил предыдущий приговор Верзилову* (8 лет 6 месяцев колонии) и направил материалы на новое рассмотрение. Фабула не изменилась: Верзилову* вменили пункт "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ) из-за его постов в социальных сетях о событиях в Буче. Адвокат Верзилова* Леонид Соловьев на заседании апелляционной инстанции заявлял суду, что его подзащитный являлся "непосредственным участником событий, о которых он писал и из-за которых на него возбудили уголовное дело". Также защитник настаивал на том, что политический мотив как квалифицирующее обстоятельство не доказан. Прокурор, напротив, называл решение суда законным и обоснованным. Кроме того, еще до этого уголовного дела Верзилова*, получившего известность как участник арт-группы "Война" и группы Pussy Riot, объявили в розыск по уголовному делу о сокрытии канадского гражданства.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
https://ria.ru/20231103/verzilov-1907105829.html
https://ria.ru/20240318/somneniya-1934113046.html
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происшествия, россия, москва, буча, петр верзилов, pussy riot, московский городской суд
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Москва, Буча, Петр Верзилов, Pussy Riot, Московский городской суд
Адвокат Верзилова* обжаловал заочный приговор за фейки

Адвокат Верзилова обжаловал заочный приговор за распространение фейков о ВС РФ

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПетр Верзилов перед зданием Следственного комитета РФ в Москве
Петр Верзилов перед зданием Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Петр Верзилов перед зданием Следственного комитета РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Адвокат участника группы Pussy Riot Петра Верзилова* обжаловал приговор по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы.
"Поступила апелляционная жалоба", - сказали в суде.
Издатель Медиазоны** Петр Верзилов* - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
Верзилова* приговорили к 8,5 года колонии за фейки об армии
3 ноября 2023, 10:01
Столичный суд во вторник заочно приговорил Верзилова* к 8 годам и 4 месяцам колонии общего режима, в качестве дополнительного наказание ему запретили на 3 года и 10 месяцев администрировать интернет-ресурсы.
Гособвинение просило для Верзилова 8,5 лет колонии.
Уголовное дело рассматривалось во второй раз: ранее Мосгорсуд отменил предыдущий приговор Верзилову* (8 лет 6 месяцев колонии) и направил материалы на новое рассмотрение. Фабула не изменилась: Верзилову* вменили пункт "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ) из-за его постов в социальных сетях о событиях в Буче.
Министр обороны Южной Кореи Син Вон-сик
Министр обороны Южной Кореи усомнился в версии Украины о "резне в Буче"
18 марта, 21:16
Адвокат Верзилова* Леонид Соловьев на заседании апелляционной инстанции заявлял суду, что его подзащитный являлся "непосредственным участником событий, о которых он писал и из-за которых на него возбудили уголовное дело". Также защитник настаивал на том, что политический мотив как квалифицирующее обстоятельство не доказан. Прокурор, напротив, называл решение суда законным и обоснованным.
Кроме того, еще до этого уголовного дела Верзилова*, получившего известность как участник арт-группы "Война" и группы Pussy Riot, объявили в розыск по уголовному делу о сокрытии канадского гражданства.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
Паспорт гражданина России - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияМоскваБучаПетр ВерзиловPussy RiotМосковский городской суд
 
 
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