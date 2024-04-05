https://ria.ru/20240405/verzilov-1938043573.html

Адвокат Верзилова* обжаловал заочный приговор за фейки

Адвокат Верзилова* обжаловал заочный приговор за фейки - РИА Новости, 05.04.2024

Адвокат Верзилова* обжаловал заочный приговор за фейки

Адвокат участника группы Pussy Riot Петра Верзилова* обжаловал приговор по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T14:02

2024-04-05T14:02

2024-04-05T14:03

специальная военная операция на украине

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буча

петр верзилов

pussy riot

московский городской суд

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Адвокат участника группы Pussy Riot Петра Верзилова* обжаловал приговор по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы. "Поступила апелляционная жалоба", - сказали в суде. Столичный суд во вторник заочно приговорил Верзилова* к 8 годам и 4 месяцам колонии общего режима, в качестве дополнительного наказание ему запретили на 3 года и 10 месяцев администрировать интернет-ресурсы. Гособвинение просило для Верзилова 8,5 лет колонии. Уголовное дело рассматривалось во второй раз: ранее Мосгорсуд отменил предыдущий приговор Верзилову* (8 лет 6 месяцев колонии) и направил материалы на новое рассмотрение. Фабула не изменилась: Верзилову* вменили пункт "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ) из-за его постов в социальных сетях о событиях в Буче. Адвокат Верзилова* Леонид Соловьев на заседании апелляционной инстанции заявлял суду, что его подзащитный являлся "непосредственным участником событий, о которых он писал и из-за которых на него возбудили уголовное дело". Также защитник настаивал на том, что политический мотив как квалифицирующее обстоятельство не доказан. Прокурор, напротив, называл решение суда законным и обоснованным. Кроме того, еще до этого уголовного дела Верзилова*, получившего известность как участник арт-группы "Война" и группы Pussy Riot, объявили в розыск по уголовному делу о сокрытии канадского гражданства.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России

https://ria.ru/20231103/verzilov-1907105829.html

https://ria.ru/20240318/somneniya-1934113046.html

https://ria.ru/20240320/fake-1934521961.html

россия

москва

буча

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, москва, буча, петр верзилов, pussy riot, московский городской суд