https://ria.ru/20240405/valyuta-1938085127.html
В Зимбабве ввели новую национальную валюту
В Зимбабве ввели новую национальную валюту - РИА Новости, 05.04.2024
В Зимбабве ввели новую национальную валюту
Резервный банк Зимбабве ввел новую национальную валюту ZiG, сообщает местное издание Pindula News. РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T16:30
2024-04-05T16:30
2024-04-05T16:30
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Резервный банк Зимбабве ввел новую национальную валюту ZiG, сообщает местное издание Pindula News. "Глава Резервного банка Зимбабве Джон Мушаявану объявил о введении новой валюты, ZiG (зимбабвийский золотой)", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что новая валюта обеспечивается золотовалютными резервами страны и роялти за добычу полезных ископаемых. По данным СМИ, банкноты текущего зимбабвийского доллара (ZWL) от граждан будут приниматься банками страны в течение последующих 21 дня. Один ZiG будет равен шести американским центам. Новая валюта будет выпускаться в монетах и банкнотах номиналом в 1, 2, 5, 10, 20, 100 и 200 ZiG.
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зимбабве, в мире
В Зимбабве ввели новую национальную валюту
Резервный банк Зимбабве ввел новую национальную валюту ZiG
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости.
Резервный банк Зимбабве ввел новую национальную валюту ZiG, сообщает местное издание Pindula News
.
"Глава Резервного банка Зимбабве Джон Мушаявану объявил о введении новой валюты, ZiG (зимбабвийский золотой)", - говорится в сообщении издания.
Отмечается, что новая валюта обеспечивается золотовалютными резервами страны и роялти за добычу полезных ископаемых.
По данным СМИ, банкноты текущего зимбабвийского доллара (ZWL) от граждан будут приниматься банками страны в течение последующих 21 дня.
Один ZiG будет равен шести американским центам. Новая валюта будет выпускаться в монетах и банкнотах номиналом в 1, 2, 5, 10, 20, 100 и 200 ZiG.