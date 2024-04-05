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В Зимбабве ввели новую национальную валюту

В Зимбабве ввели новую национальную валюту - РИА Новости, 05.04.2024

В Зимбабве ввели новую национальную валюту

Резервный банк Зимбабве ввел новую национальную валюту ZiG, сообщает местное издание Pindula News. РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T16:30

2024-04-05T16:30

2024-04-05T16:30

зимбабве

в мире

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Резервный банк Зимбабве ввел новую национальную валюту ZiG, сообщает местное издание Pindula News. "Глава Резервного банка Зимбабве Джон Мушаявану объявил о введении новой валюты, ZiG (зимбабвийский золотой)", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что новая валюта обеспечивается золотовалютными резервами страны и роялти за добычу полезных ископаемых. По данным СМИ, банкноты текущего зимбабвийского доллара (ZWL) от граждан будут приниматься банками страны в течение последующих 21 дня. Один ZiG будет равен шести американским центам. Новая валюта будет выпускаться в монетах и банкнотах номиналом в 1, 2, 5, 10, 20, 100 и 200 ZiG.

https://ria.ru/20240404/dollar-1937859138.html

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