https://ria.ru/20240405/ukraine-1938002559.html

Экс-депутат Рады рассказал о цели миссии НАТО на Украине

Экс-депутат Рады рассказал о цели миссии НАТО на Украине - РИА Новости, 05.04.2024

Экс-депутат Рады рассказал о цели миссии НАТО на Украине

Миссия НАТО на Украине займется обучением вновь мобилизованных граждан страны - она нужна, чтобы обеспечить их мобилизацию, заявил РИА Новости участник движения РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T11:49

2024-04-05T11:49

2024-04-05T11:50

в мире

украина

польша

америка

владимир олейник

радослав сикорский

энтони блинкен

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901991455_0:232:3071:1959_1920x0_80_0_0_3381ae4fc467ff044d373969b38cc80b.jpg

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Миссия НАТО на Украине займется обучением вновь мобилизованных граждан страны - она нужна, чтобы обеспечить их мобилизацию, заявил РИА Новости участник движения "Другая Украина", бывший народный депутат Украины Владимир Олейник. "На сегодня никак не выходит напрямую принять Украину в состав НАТО. И даже настоятельно просят не поднимать этот вопрос на июльском юбилейном саммите в Америке. Отсюда создание таких иллюзий, как создание миссии... Она является каким-то полушагом, но не решающим", - заявил Олейник. По его прогнозу, главное, чем будет заниматься эта миссия – обучение новых украинских военных. "Ведь они рассчитывают сегодня, что Украина мобилизует от 300 тысяч до 500 тысяч молодых парней. Понятно, что их надо будет обучать. И не только на территории Украины, но и на территории сопредельных стран, прежде всего Польши", - заметил Олейник. При этом он отметил, что народ на Украине уже не хочет мобилизации. "Люди устали от войны. Я недавно посмотрел интересную социологию на Украине… Там было написано, что 74% против нового закона о мобилизации... Не хотят отдавать своих детей", - отметил Олейник. Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что страны НАТО создали совместную миссию на Украине. При этом он уточнил, что создание миссии не означает прямое вступление НАТО в вооруженный конфликт, речь идет в частности, что большее украинских войск будет обучаться в Польше. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что предстоящий 9-11 июля саммит НАТО в Вашингтоне позволит "построить мост" к будущему вступлению Украины в альянс.

https://ria.ru/20240405/proigrysh-1937913422.html

https://ria.ru/20240405/ukraina-1937972205.html

украина

польша

америка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, польша, америка, владимир олейник, радослав сикорский, энтони блинкен, нато