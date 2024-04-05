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Экс-депутат Рады рассказал о цели миссии НАТО на Украине - РИА Новости, 05.04.2024
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11:49 05.04.2024 (обновлено: 11:50 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/ukraine-1938002559.html
Экс-депутат Рады рассказал о цели миссии НАТО на Украине
Экс-депутат Рады рассказал о цели миссии НАТО на Украине - РИА Новости, 05.04.2024
Экс-депутат Рады рассказал о цели миссии НАТО на Украине
Миссия НАТО на Украине займется обучением вновь мобилизованных граждан страны - она нужна, чтобы обеспечить их мобилизацию, заявил РИА Новости участник движения РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T11:49
2024-04-05T11:50
в мире
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америка
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Миссия НАТО на Украине займется обучением вновь мобилизованных граждан страны - она нужна, чтобы обеспечить их мобилизацию, заявил РИА Новости участник движения "Другая Украина", бывший народный депутат Украины Владимир Олейник. "На сегодня никак не выходит напрямую принять Украину в состав НАТО. И даже настоятельно просят не поднимать этот вопрос на июльском юбилейном саммите в Америке. Отсюда создание таких иллюзий, как создание миссии... Она является каким-то полушагом, но не решающим", - заявил Олейник. По его прогнозу, главное, чем будет заниматься эта миссия – обучение новых украинских военных. "Ведь они рассчитывают сегодня, что Украина мобилизует от 300 тысяч до 500 тысяч молодых парней. Понятно, что их надо будет обучать. И не только на территории Украины, но и на территории сопредельных стран, прежде всего Польши", - заметил Олейник. При этом он отметил, что народ на Украине уже не хочет мобилизации. "Люди устали от войны. Я недавно посмотрел интересную социологию на Украине… Там было написано, что 74% против нового закона о мобилизации... Не хотят отдавать своих детей", - отметил Олейник. Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что страны НАТО создали совместную миссию на Украине. При этом он уточнил, что создание миссии не означает прямое вступление НАТО в вооруженный конфликт, речь идет в частности, что большее украинских войск будет обучаться в Польше. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что предстоящий 9-11 июля саммит НАТО в Вашингтоне позволит "построить мост" к будущему вступлению Украины в альянс.
https://ria.ru/20240405/proigrysh-1937913422.html
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в мире, украина, польша, америка, владимир олейник, радослав сикорский, энтони блинкен, нато
В мире, Украина, Польша, Америка, Владимир Олейник, Радослав Сикорский, Энтони Блинкен, НАТО
Экс-депутат Рады рассказал о цели миссии НАТО на Украине

Экс-депутат Рады: миссия НАТО нужна для обеспечения мобилизации граждан Украины

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО
Флаги Украины и НАТО - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Миссия НАТО на Украине займется обучением вновь мобилизованных граждан страны - она нужна, чтобы обеспечить их мобилизацию, заявил РИА Новости участник движения "Другая Украина", бывший народный депутат Украины Владимир Олейник.
"На сегодня никак не выходит напрямую принять Украину в состав НАТО. И даже настоятельно просят не поднимать этот вопрос на июльском юбилейном саммите в Америке. Отсюда создание таких иллюзий, как создание миссии... Она является каким-то полушагом, но не решающим", - заявил Олейник.
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По его прогнозу, главное, чем будет заниматься эта миссия – обучение новых украинских военных. "Ведь они рассчитывают сегодня, что Украина мобилизует от 300 тысяч до 500 тысяч молодых парней. Понятно, что их надо будет обучать. И не только на территории Украины, но и на территории сопредельных стран, прежде всего Польши", - заметил Олейник.
При этом он отметил, что народ на Украине уже не хочет мобилизации. "Люди устали от войны. Я недавно посмотрел интересную социологию на Украине… Там было написано, что 74% против нового закона о мобилизации... Не хотят отдавать своих детей", - отметил Олейник.
Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что страны НАТО создали совместную миссию на Украине. При этом он уточнил, что создание миссии не означает прямое вступление НАТО в вооруженный конфликт, речь идет в частности, что большее украинских войск будет обучаться в Польше.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что предстоящий 9-11 июля саммит НАТО в Вашингтоне позволит "построить мост" к будущему вступлению Украины в альянс.
Киев - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
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В миреУкраинаПольшаАмерикаВладимир ОлейникРадослав СикорскийЭнтони БлинкенНАТО
 
 
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