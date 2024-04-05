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МИД Словакии назвал условие, при котором поддержит фонд помощи Украине - РИА Новости, 05.04.2024
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18:04 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/ukraina-1938115523.html
МИД Словакии назвал условие, при котором поддержит фонд помощи Украине
МИД Словакии назвал условие, при котором поддержит фонд помощи Украине - РИА Новости, 05.04.2024
МИД Словакии назвал условие, при котором поддержит фонд помощи Украине
Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что инициатива по созданию фонда помощи Украине требует детальной проработки, но если республика ее и... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T18:04
2024-04-05T18:04
специальная военная операция на украине
украина
в мире
словакия
вооруженные силы украины
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БРАТИСЛАВА, 5 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что инициатива по созданию фонда помощи Украине требует детальной проработки, но если республика ее и поддержит, то в областях, не касающихся оружия. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил создать фонд взносов для финансирования Украины в течение пяти лет на сумму 100 миллиардов долларов в рамках пакета документов, который будет подписан на июльском саммите альянса в Вашингтоне. "Было представлено предложение, это были три очень важных области, но они пока на начальной стадии и было бы преждевременно высказывать по ним какую-то позицию. В конце дискуссии генеральный секретарь (НАТО - ред.) констатировал, что несмотря на огромную поддержку со стороны партнеров в виде летальных и нелетальных систем, этого недостаточно, Украине нужно больше (поддержки - ред.)...Говорить о деталях преждевременно, но наша позиция, которую мы, конечно, будем продвигать, заключается в том, что если мы и будем поддерживать эти инициативы, то те, которые не будут касаться поставок оружия, потому что мы конкретно обозначили, что мы не будем поддерживать поставки оружия со складов армии Словакии или из бюджета республики", - сказал Бланар журналистам, его комментарий распространила пресс-служба. Он отметил, что Словакия продолжит помогать Украине в гуманитарной сфере и системами разминирования, а также предлагать Киеву реализацию совместных проектов в гражданских сферах. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20240404/slovakiya-1937727955.html
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украина, в мире, словакия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Словакия, Вооруженные силы Украины
МИД Словакии назвал условие, при котором поддержит фонд помощи Украине

МИД Словакии не поддержит фонд помощи Украине в области поставок оружия

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкВид на исторический центр Братиславы
Вид на исторический центр Братиславы - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Вид на исторический центр Братиславы. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 5 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что инициатива по созданию фонда помощи Украине требует детальной проработки, но если республика ее и поддержит, то в областях, не касающихся оружия.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил создать фонд взносов для финансирования Украины в течение пяти лет на сумму 100 миллиардов долларов в рамках пакета документов, который будет подписан на июльском саммите альянса в Вашингтоне.
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"Было представлено предложение, это были три очень важных области, но они пока на начальной стадии и было бы преждевременно высказывать по ним какую-то позицию. В конце дискуссии генеральный секретарь (НАТО - ред.) констатировал, что несмотря на огромную поддержку со стороны партнеров в виде летальных и нелетальных систем, этого недостаточно, Украине нужно больше (поддержки - ред.)...Говорить о деталях преждевременно, но наша позиция, которую мы, конечно, будем продвигать, заключается в том, что если мы и будем поддерживать эти инициативы, то те, которые не будут касаться поставок оружия, потому что мы конкретно обозначили, что мы не будем поддерживать поставки оружия со складов армии Словакии или из бюджета республики", - сказал Бланар журналистам, его комментарий распространила пресс-служба. Он отметил, что Словакия продолжит помогать Украине в гуманитарной сфере и системами разминирования, а также предлагать Киеву реализацию совместных проектов в гражданских сферах.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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