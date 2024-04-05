https://ria.ru/20240405/ukraina-1938074390.html
В ЕС не стали комментировать данные об условиях вступления Украины в НАТО
В ЕС не стали комментировать данные об условиях вступления Украины в НАТО - РИА Новости, 05.04.2024
В ЕС не стали комментировать данные об условиях вступления Украины в НАТО
В ЕС не стали комментировать информацию СМИ о якобы ведущемся странами НАТО обсуждении "территориальных уступок" со стороны Украины в обмен на ее вступление в... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T15:48
2024-04-05T15:48
2024-04-05T15:48
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БРЮССЕЛЬ, 5 апр - РИА Новости. В ЕС не стали комментировать информацию СМИ о якобы ведущемся странами НАТО обсуждении "территориальных уступок" со стороны Украины в обмен на ее вступление в альянс, но обещали продолжить помогать Киеву "до победного конца". Ранее газета la Repubblica со ссылкой на свои источники написала, что внутри НАТО неофициально обсуждается возможность территориальных уступок со стороны Киева в обмен на ускоренную процедуру вступления Украины в альянс. "Мы, как вы знаете, не комментируем публикации в СМИ, но я могу напомнить о позиции ЕС в целом. Мы будем поддерживать Украину так долго, как потребуется, до победного конца… Украина, когда придет время обсуждать какие-либо условия, сама будет решать", - сказал на брифинге официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано. По данным la Repubblica, вариант "территорий в обмен на безопасность" заключается в том, чтобы Украина отказалась от перешедших под контроль России регионов при условии, что Киеву будет гарантировано немедленное вступление в НАТО. В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что угроза вступления Киева в альянс стала одной из причин начала специальной военной операции. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как уточняли в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
https://ria.ru/20240403/ukraina-1937696754.html
https://ria.ru/20240405/ukraina-1937972205.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, киев, владимир путин, владимир зеленский, йенс столтенберг, нато, евросоюз, оон
В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Йенс Столтенберг, НАТО, Евросоюз, ООН, Специальная военная операция на Украине
В ЕС не стали комментировать данные об условиях вступления Украины в НАТО
Стано не стал комментировать данные об обсуждении территориальных уступок Киева
БРЮССЕЛЬ, 5 апр - РИА Новости. В ЕС не стали комментировать информацию СМИ о якобы ведущемся странами НАТО обсуждении "территориальных уступок" со стороны Украины в обмен на ее вступление в альянс, но обещали продолжить помогать Киеву "до победного конца".
Ранее газета la Repubblica со ссылкой на свои источники написала, что внутри НАТО неофициально обсуждается возможность территориальных уступок со стороны Киева в обмен на ускоренную процедуру вступления Украины в альянс.
"Мы, как вы знаете, не комментируем публикации в СМИ, но я могу напомнить о позиции ЕС в целом. Мы будем поддерживать Украину так долго, как потребуется, до победного конца… Украина, когда придет время обсуждать какие-либо условия, сама будет решать", - сказал на брифинге официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.
По данным la Repubblica, вариант "территорий в обмен на безопасность" заключается в том, чтобы Украина отказалась от перешедших под контроль России
регионов при условии, что Киеву будет гарантировано немедленное вступление в НАТО.
В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский
сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг
заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта.
Президент РФ Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что угроза вступления Киева в альянс стала одной из причин начала специальной военной операции.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как уточняли в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Референдумы о вхождении ДНР
, ЛНР
, Херсонской и Запорожской областей
в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области
- 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.