В западных СМИ рассказали о ситуации с боеприпасами в ВСУ
NYT: Украина имеет относительный избыток кассетных боеприпасов
© AP Photo / LibkosВСУ
© AP Photo / Libkos
ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. У Украины "относительный избыток" кассетных боеприпасов, но мало снарядов, эффективных против российских танков, сообщает американская газета New York Times со ссылкой на украинских солдат.
Как считает издание, сокращение количества боеприпасов представляет серьезную угрозу для Украины. При этом те снаряды, которые имеются у Киева, часто не соответствуют боевым потребностям.
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"Она (Украина) теперь имеет относительный избыток кассетных боеприпасов, которые эффективны против пехоты, но мало осколочно-фугасных снарядов, которые могли бы быть более эффективными против наступающих российских танков и других бронемашин", - говорится в сообщении издания.
Газета также отмечает, что дефицит минометных снарядов вынудил украинских командиров прибегнуть к использованию более тяжелых артиллерийских снарядов, которых мало и которые стоят примерно в три раза дороже.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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