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СМИ: НАТО не планирует возобновлять обучение ВСУ на территории Украины - РИА Новости, 05.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:28 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/ukraina-1938014398.html
СМИ: НАТО не планирует возобновлять обучение ВСУ на территории Украины
СМИ: НАТО не планирует возобновлять обучение ВСУ на территории Украины - РИА Новости, 05.04.2024
СМИ: НАТО не планирует возобновлять обучение ВСУ на территории Украины
Вопрос о возможном возобновлении обучения украинских военных на территории Украины не стоит на повестке дня, нет и планов по отправке войск в эту страну,... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T12:28
2024-04-05T12:28
специальная военная операция на украине
в мире
украина
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Вопрос о возможном возобновлении обучения украинских военных на территории Украины не стоит на повестке дня, нет и планов по отправке войск в эту страну, сообщил украинскому изданию "Европейская правда" чиновник НАТО на условиях анонимности. Комментируя дискуссии о возобновлении обучения украинских военных в пределах Украины, собеседник издания отметил, что "сейчас это не стоит на повестке дня". Кроме того, как передает издание, он отказался комментировать отдельные заявления лидеров членов НАТО, но подчеркнул, что существуют другие сферы сотрудничества с Киевом, по которым ведется непрорывный диалог. "И позвольте мне добавить, что пока нет никаких планов по отправке войск на Украину в любом виде и любой форме", – обратил внимание чиновник. Президент Франции Эммануэль Макрон в феврале сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает всё, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Слова Макрона подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил в самой Франции. Лидеры всех политических партий обвинили президента во втягивании Парижа в конфликт, в легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом. В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
https://ria.ru/20240330/nokdaun-1936735037.html
https://ria.ru/20240316/zapad-1933365303.html
https://ria.ru/20240404/nato-1937872905.html
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в мире, украина, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, НАТО, Вооруженные силы Украины
СМИ: НАТО не планирует возобновлять обучение ВСУ на территории Украины

"Европейская правда": НАТО не планирует возобновлять обучение ВСУ на Украине

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкУкраинские военнослужащие во время учений
Украинские военнослужащие во время учений - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Украинские военнослужащие во время учений. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Вопрос о возможном возобновлении обучения украинских военных на территории Украины не стоит на повестке дня, нет и планов по отправке войск в эту страну, сообщил украинскому изданию "Европейская правда" чиновник НАТО на условиях анонимности.
Комментируя дискуссии о возобновлении обучения украинских военных в пределах Украины, собеседник издания отметил, что "сейчас это не стоит на повестке дня".
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Кроме того, как передает издание, он отказался комментировать отдельные заявления лидеров членов НАТО, но подчеркнул, что существуют другие сферы сотрудничества с Киевом, по которым ведется непрорывный диалог. "И позвольте мне добавить, что пока нет никаких планов по отправке войск на Украину в любом виде и любой форме", – обратил внимание чиновник.
Президент Франции Эммануэль Макрон в феврале сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает всё, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине.
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Слова Макрона подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил в самой Франции. Лидеры всех политических партий обвинили президента во втягивании Парижа в конфликт, в легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом.
В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
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