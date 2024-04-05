https://ria.ru/20240405/ukraina-1938014398.html

СМИ: НАТО не планирует возобновлять обучение ВСУ на территории Украины

СМИ: НАТО не планирует возобновлять обучение ВСУ на территории Украины - РИА Новости, 05.04.2024

СМИ: НАТО не планирует возобновлять обучение ВСУ на территории Украины

Вопрос о возможном возобновлении обучения украинских военных на территории Украины не стоит на повестке дня, нет и планов по отправке войск в эту страну,... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T12:28

2024-04-05T12:28

2024-04-05T12:28

специальная военная операция на украине

в мире

украина

нато

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148085/66/1480856633_0:167:3049:1882_1920x0_80_0_0_e3e1c332188301fd77125e7dbffb2d6e.jpg

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Вопрос о возможном возобновлении обучения украинских военных на территории Украины не стоит на повестке дня, нет и планов по отправке войск в эту страну, сообщил украинскому изданию "Европейская правда" чиновник НАТО на условиях анонимности. Комментируя дискуссии о возобновлении обучения украинских военных в пределах Украины, собеседник издания отметил, что "сейчас это не стоит на повестке дня". Кроме того, как передает издание, он отказался комментировать отдельные заявления лидеров членов НАТО, но подчеркнул, что существуют другие сферы сотрудничества с Киевом, по которым ведется непрорывный диалог. "И позвольте мне добавить, что пока нет никаких планов по отправке войск на Украину в любом виде и любой форме", – обратил внимание чиновник. Президент Франции Эммануэль Макрон в феврале сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает всё, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Слова Макрона подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил в самой Франции. Лидеры всех политических партий обвинили президента во втягивании Парижа в конфликт, в легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом. В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".

https://ria.ru/20240330/nokdaun-1936735037.html

https://ria.ru/20240316/zapad-1933365303.html

https://ria.ru/20240404/nato-1937872905.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, нато, вооруженные силы украины