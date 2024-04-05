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СМИ: Запад готовит новый плацдарм против России из-за краха ВСУ - РИА Новости, 05.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:08 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/ukraina-1938008750.html
СМИ: Запад готовит новый плацдарм против России из-за краха ВСУ
СМИ: Запад готовит новый плацдарм против России из-за краха ВСУ - РИА Новости, 05.04.2024
СМИ: Запад готовит новый плацдарм против России из-за краха ВСУ
Запад может сконцентрировать внимание на Молдавии из-за критического положения ВСУ на передовой, предположил бывший помощник заместителя министра обороны США... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T12:08
2024-04-05T12:08
специальная военная операция на украине
молдавия
россия
украина
сергей шойгу
вооруженные силы украины
евросоюз
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Запад может сконцентрировать внимание на Молдавии из-за критического положения ВСУ на передовой, предположил бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для Asia Times."Большие проблемы могут назревать для Молдавии, которая начинает выглядеть как плацдарм для Европейского союза, чтобы компенсировать наметившуюся победу России на Украине", — говорится в материале.Автор отмечает, что в ЕС, вероятно, разрабатывают своего рода план "Б" на случай, когда ВСУ потерпят крах. Так, по его словам, европейские специалисты и некоторые официальные лица все чаще высказывают мнение, что дни Украины как независимого государства, возможно, подходят к концу.Он также обратил внимание на то, что Франция активизирует ключевые подразделения своего Иностранного легиона. Кроме того, Брайен указал, что по информации СМИ 1500 военнослужащих скорее всего, будут направлены либо на Украину, либо в Молдавию в мае или июне.В конце марта глава Минобороны России Сергей Шойгу выступил на коллегии ведомства. По его словам, с начала года ВСУ потеряли более 71 тысячи человек и 11 тысяч единиц техники. Потери украинской армии почти в три раза превысили показатели аналогичного периода прошлого года, отметил Шойгу. Министр добавил, что российская армия продолжает выдавливать противника c занимаемых позиций и не дает ему закрепиться на новых рубежах.
https://ria.ru/20240405/obstanovka-1937862114.html
https://ria.ru/20240405/proigrysh-1937913422.html
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молдавия, россия, украина, сергей шойгу, вооруженные силы украины, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, Молдавия, Россия, Украина, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Евросоюз
СМИ: Запад готовит новый плацдарм против России из-за краха ВСУ

AT: Запад может использовать Молдавию как плацдарм против России после краха ВСУ

© AP Photo / Mindaugas KulbisСолдаты армии США в Литве
Солдаты армии США в Литве - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Солдаты армии США в Литве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Запад может сконцентрировать внимание на Молдавии из-за критического положения ВСУ на передовой, предположил бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для Asia Times.
"Большие проблемы могут назревать для Молдавии, которая начинает выглядеть как плацдарм для Европейского союза, чтобы компенсировать наметившуюся победу России на Украине", — говорится в материале.
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Автор отмечает, что в ЕС, вероятно, разрабатывают своего рода план "Б" на случай, когда ВСУ потерпят крах. Так, по его словам, европейские специалисты и некоторые официальные лица все чаще высказывают мнение, что дни Украины как независимого государства, возможно, подходят к концу.
Он также обратил внимание на то, что Франция активизирует ключевые подразделения своего Иностранного легиона. Кроме того, Брайен указал, что по информации СМИ 1500 военнослужащих скорее всего, будут направлены либо на Украину, либо в Молдавию в мае или июне.
В конце марта глава Минобороны России Сергей Шойгу выступил на коллегии ведомства. По его словам, с начала года ВСУ потеряли более 71 тысячи человек и 11 тысяч единиц техники. Потери украинской армии почти в три раза превысили показатели аналогичного периода прошлого года, отметил Шойгу. Министр добавил, что российская армия продолжает выдавливать противника c занимаемых позиций и не дает ему закрепиться на новых рубежах.
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Специальная военная операция на УкраинеМолдавияРоссияУкраинаСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныЕвросоюз
 
 
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