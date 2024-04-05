https://ria.ru/20240405/ukraina-1938008750.html

СМИ: Запад готовит новый плацдарм против России из-за краха ВСУ

СМИ: Запад готовит новый плацдарм против России из-за краха ВСУ - РИА Новости, 05.04.2024

СМИ: Запад готовит новый плацдарм против России из-за краха ВСУ

Запад может сконцентрировать внимание на Молдавии из-за критического положения ВСУ на передовой, предположил бывший помощник заместителя министра обороны США... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T12:08

2024-04-05T12:08

2024-04-05T12:08

специальная военная операция на украине

молдавия

россия

украина

сергей шойгу

вооруженные силы украины

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155171/56/1551715684_0:228:3104:1973_1920x0_80_0_0_cd0e63be6cdd25eb851b420f98ff6a5a.jpg

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Запад может сконцентрировать внимание на Молдавии из-за критического положения ВСУ на передовой, предположил бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для Asia Times."Большие проблемы могут назревать для Молдавии, которая начинает выглядеть как плацдарм для Европейского союза, чтобы компенсировать наметившуюся победу России на Украине", — говорится в материале.Автор отмечает, что в ЕС, вероятно, разрабатывают своего рода план "Б" на случай, когда ВСУ потерпят крах. Так, по его словам, европейские специалисты и некоторые официальные лица все чаще высказывают мнение, что дни Украины как независимого государства, возможно, подходят к концу.Он также обратил внимание на то, что Франция активизирует ключевые подразделения своего Иностранного легиона. Кроме того, Брайен указал, что по информации СМИ 1500 военнослужащих скорее всего, будут направлены либо на Украину, либо в Молдавию в мае или июне.В конце марта глава Минобороны России Сергей Шойгу выступил на коллегии ведомства. По его словам, с начала года ВСУ потеряли более 71 тысячи человек и 11 тысяч единиц техники. Потери украинской армии почти в три раза превысили показатели аналогичного периода прошлого года, отметил Шойгу. Министр добавил, что российская армия продолжает выдавливать противника c занимаемых позиций и не дает ему закрепиться на новых рубежах.

https://ria.ru/20240405/obstanovka-1937862114.html

https://ria.ru/20240405/proigrysh-1937913422.html

молдавия

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

молдавия, россия, украина, сергей шойгу, вооруженные силы украины, евросоюз