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Российские войска нанесли почти 40 групповых ударов по объектам на Украине - РИА Новости, 05.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:10 05.04.2024 (обновлено: 15:16 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/udary-1938064680.html
Российские войска нанесли почти 40 групповых ударов по объектам на Украине
Российские войска нанесли почти 40 групповых ударов по объектам на Украине - РИА Новости, 05.04.2024
Российские войска нанесли почти 40 групповых ударов по объектам на Украине
Вооруженные силы РФ в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России нанесли 39 ударов по объектам энергетики РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T15:10
2024-04-05T15:16
специальная военная операция на украине
украина
в мире
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Вооруженные силы РФ в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России нанесли 39 ударов по объектам энергетики и военным объектам Украины, сообщили в Минобороны РФ."С 31 марта по 5 апреля в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 39 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, беспилотными летательными аппаратами, по объектам энергетической отрасли Украины, а также предприятиям военно-промышленного комплекса, средствам ПВО, арсеналам, базам горючего, пунктам временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников", - сказали в ведомстве.Там добавили, что "цели ударов достигнуты, все назначенные объекты поражены".
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украина, в мире, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Российские войска нанесли почти 40 групповых ударов по объектам на Украине

МО: ВС России нанесли 39 групповых ударов по объектам на Украине за неделю

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкИстребители Су-27 ВКС России
Истребители Су-27 ВКС России - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Истребители Су-27 ВКС России. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Вооруженные силы РФ в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России нанесли 39 ударов по объектам энергетики и военным объектам Украины, сообщили в Минобороны РФ.
"С 31 марта по 5 апреля в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 39 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, беспилотными летательными аппаратами, по объектам энергетической отрасли Украины, а также предприятиям военно-промышленного комплекса, средствам ПВО, арсеналам, базам горючего, пунктам временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников", - сказали в ведомстве.
Там добавили, что "цели ударов достигнуты, все назначенные объекты поражены".
Авиабомбы - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Они на это способны. СМИ рассказали о мощном ударе России по ВСУ
2 апреля, 11:58
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
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