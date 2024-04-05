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Российские войска нанесли почти 40 групповых ударов по объектам на Украине
Российские войска нанесли почти 40 групповых ударов по объектам на Украине - РИА Новости, 05.04.2024
Российские войска нанесли почти 40 групповых ударов по объектам на Украине
Вооруженные силы РФ в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России нанесли 39 ударов по объектам энергетики РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T15:10
2024-04-05T15:10
2024-04-05T15:16
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Вооруженные силы РФ в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России нанесли 39 ударов по объектам энергетики и военным объектам Украины, сообщили в Минобороны РФ."С 31 марта по 5 апреля в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 39 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, беспилотными летательными аппаратами, по объектам энергетической отрасли Украины, а также предприятиям военно-промышленного комплекса, средствам ПВО, арсеналам, базам горючего, пунктам временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников", - сказали в ведомстве.Там добавили, что "цели ударов достигнуты, все назначенные объекты поражены".
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украина, в мире, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Российские войска нанесли почти 40 групповых ударов по объектам на Украине
МО: ВС России нанесли 39 групповых ударов по объектам на Украине за неделю