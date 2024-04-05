Рейтинг@Mail.ru
Власти раскрыли детали об убийстве предпринимателя в Сургуте - РИА Новости, 05.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:03 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/ubiystvo-1938136250.html
Власти раскрыли детали об убийстве предпринимателя в Сургуте
Власти раскрыли детали об убийстве предпринимателя в Сургуте - РИА Новости, 05.04.2024
Власти раскрыли детали об убийстве предпринимателя в Сургуте
Четыре огнестрельных ранения в грудь нашли на теле убитого предпринимателя в Сургуте (ХМАО), сообщило управление по вопросам безопасности городской... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T20:03
2024-04-05T20:03
происшествия
сургут
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881287561_0:0:3248:1826_1920x0_80_0_0_3a41e9cd14931a7f8f09039d064bbb91.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 апр – РИА Новости. Четыре огнестрельных ранения в грудь нашли на теле убитого предпринимателя в Сургуте (ХМАО), сообщило управление по вопросам безопасности городской администрации. "Происшествие произошло в 20.10 мск возле дома 55 по проспекту Мира – обнаружен труп мужчины с четырьмя огнестрельными ранениями в грудь", – следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале управления. Ранее региональное СУСК информировало, что в четверг неустановленное лицо, находясь возле подъезда дома №55 по проспекту Мира в Сургуте совершило несколько прицельных выстрелов из огнестрельного оружия в 44-летнего местного жителя. Смерть мужчины наступила на месте преступления, возбуждено уголовное дело об убийстве, отмечали силовики. Как поясняли РИА Новости в пресс-службе областного УМВД, был убит местный индивидуальный предприниматель, его застрели на глазах у жены и ребенка. Нападавший был в маске, его ищут, сказали в полиции.
https://ria.ru/20231121/ubiystvo-1910939965.html
сургут
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881287561_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_57e15adc91e559d4e0bd9b615d08a8de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, сургут
Происшествия, Сургут
Власти раскрыли детали об убийстве предпринимателя в Сургуте

В теле убитого в Сургуте предпринимателя нашли 4 огнестрельных ранения

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета РФ проводит следственные действия
Сотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета РФ проводит следственные действия - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Сотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета РФ проводит следственные действия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 апр – РИА Новости. Четыре огнестрельных ранения в грудь нашли на теле убитого предпринимателя в Сургуте (ХМАО), сообщило управление по вопросам безопасности городской администрации.
"Происшествие произошло в 20.10 мск возле дома 55 по проспекту Мира – обнаружен труп мужчины с четырьмя огнестрельными ранениями в грудь", – следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале управления.
Ранее региональное СУСК информировало, что в четверг неустановленное лицо, находясь возле подъезда дома №55 по проспекту Мира в Сургуте совершило несколько прицельных выстрелов из огнестрельного оружия в 44-летнего местного жителя. Смерть мужчины наступила на месте преступления, возбуждено уголовное дело об убийстве, отмечали силовики.
Как поясняли РИА Новости в пресс-службе областного УМВД, был убит местный индивидуальный предприниматель, его застрели на глазах у жены и ребенка. Нападавший был в маске, его ищут, сказали в полиции.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
В Ростовской области застрелили мужчину
21 ноября 2023, 23:42
 
ПроисшествияСургут
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала