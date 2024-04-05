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Власти раскрыли детали об убийстве предпринимателя в Сургуте
Власти раскрыли детали об убийстве предпринимателя в Сургуте - РИА Новости, 05.04.2024
Власти раскрыли детали об убийстве предпринимателя в Сургуте
Четыре огнестрельных ранения в грудь нашли на теле убитого предпринимателя в Сургуте (ХМАО), сообщило управление по вопросам безопасности городской... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T20:03
2024-04-05T20:03
2024-04-05T20:03
происшествия
сургут
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 апр – РИА Новости. Четыре огнестрельных ранения в грудь нашли на теле убитого предпринимателя в Сургуте (ХМАО), сообщило управление по вопросам безопасности городской администрации. "Происшествие произошло в 20.10 мск возле дома 55 по проспекту Мира – обнаружен труп мужчины с четырьмя огнестрельными ранениями в грудь", – следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале управления. Ранее региональное СУСК информировало, что в четверг неустановленное лицо, находясь возле подъезда дома №55 по проспекту Мира в Сургуте совершило несколько прицельных выстрелов из огнестрельного оружия в 44-летнего местного жителя. Смерть мужчины наступила на месте преступления, возбуждено уголовное дело об убийстве, отмечали силовики. Как поясняли РИА Новости в пресс-службе областного УМВД, был убит местный индивидуальный предприниматель, его застрели на глазах у жены и ребенка. Нападавший был в маске, его ищут, сказали в полиции.
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происшествия, сургут
Власти раскрыли детали об убийстве предпринимателя в Сургуте
В теле убитого в Сургуте предпринимателя нашли 4 огнестрельных ранения
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 апр – РИА Новости.
Четыре огнестрельных ранения в грудь нашли на теле убитого предпринимателя в Сургуте (ХМАО), сообщило управление
по вопросам безопасности городской администрации.
"Происшествие произошло в 20.10 мск возле дома 55 по проспекту Мира – обнаружен труп мужчины с четырьмя огнестрельными ранениями в грудь", – следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале управления.
Ранее региональное СУСК информировало, что в четверг неустановленное лицо, находясь возле подъезда дома №55 по проспекту Мира в Сургуте совершило несколько прицельных выстрелов из огнестрельного оружия в 44-летнего местного жителя. Смерть мужчины наступила на месте преступления, возбуждено уголовное дело об убийстве, отмечали силовики.
Как поясняли РИА Новости в пресс-службе областного УМВД, был убит местный индивидуальный предприниматель, его застрели на глазах у жены и ребенка. Нападавший был в маске, его ищут, сказали в полиции.