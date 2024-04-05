https://ria.ru/20240405/ubiystvo-1938136250.html

Власти раскрыли детали об убийстве предпринимателя в Сургуте

Власти раскрыли детали об убийстве предпринимателя в Сургуте - РИА Новости, 05.04.2024

Власти раскрыли детали об убийстве предпринимателя в Сургуте

Четыре огнестрельных ранения в грудь нашли на теле убитого предпринимателя в Сургуте (ХМАО), сообщило управление по вопросам безопасности городской... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T20:03

2024-04-05T20:03

2024-04-05T20:03

происшествия

сургут

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 апр – РИА Новости. Четыре огнестрельных ранения в грудь нашли на теле убитого предпринимателя в Сургуте (ХМАО), сообщило управление по вопросам безопасности городской администрации. "Происшествие произошло в 20.10 мск возле дома 55 по проспекту Мира – обнаружен труп мужчины с четырьмя огнестрельными ранениями в грудь", – следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале управления. Ранее региональное СУСК информировало, что в четверг неустановленное лицо, находясь возле подъезда дома №55 по проспекту Мира в Сургуте совершило несколько прицельных выстрелов из огнестрельного оружия в 44-летнего местного жителя. Смерть мужчины наступила на месте преступления, возбуждено уголовное дело об убийстве, отмечали силовики. Как поясняли РИА Новости в пресс-службе областного УМВД, был убит местный индивидуальный предприниматель, его застрели на глазах у жены и ребенка. Нападавший был в маске, его ищут, сказали в полиции.

https://ria.ru/20231121/ubiystvo-1910939965.html

сургут

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, сургут