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В Норильске задержали подозреваемого в организации убийства в 2001 году - РИА Новости, 05.04.2024
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11:17 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/ubiystvo-1937988135.html
В Норильске задержали подозреваемого в организации убийства в 2001 году
В Норильске задержали подозреваемого в организации убийства в 2001 году - РИА Новости, 05.04.2024
В Норильске задержали подозреваемого в организации убийства в 2001 году
Оперативники задержали в Норильске жителя Москвы, подозреваемого в организации совершенного 23 года назад убийства управляющего рестораном в заполярном городе,... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T11:17
2024-04-05T11:17
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 5 апр - РИА Новости. Оперативники задержали в Норильске жителя Москвы, подозреваемого в организации совершенного 23 года назад убийства управляющего рестораном в заполярном городе, сообщает ГСУСК по Красноярскому краю и Хакасии в Telegram-канале. По его данным, в марте 2001 около подъезда дома по улице Комсомольская в Норильске было обнаружено тело управляющего местным рестораном с множественными огнестрельными ранениями. На тот момент установить лицо, причастное к убийству, не представилось возможным. В 2024 году в рамках работы по раскрытию преступлений прошлых лет были повторно изучены материалы уголовного дела, получена новая значимая информация. В результате удалось установить причастность к совершенному преступлению 55-летнего жителя Москвы, который в 2000-х годах проживал в Норильске и являлся лидером ОПГ. "Оказывая за денежное вознаграждение покровительство коммерческому управляющему другого ресторана в Норильске, лидер ОПГ с целью передела ресторанного бизнеса заказал троим своим подчиненным убийство конкурента. Ночью 8 марта 2001 года киллер, вооружившись автоматом Калашникова, спрятавшись в подвале дома по месту жительства бизнесмена, ожидал его возвращения домой", - говорится в сообщении. По данным СК, ночью, когда управляющий в сопровождении охранника подъехал к дому и пошел к подъезду, киллер открыл огонь. Охранник был ранен, управляющий скончался на месте. Исполнителю убийства при помощи сообщников удалось скрыться с места преступления. "Подозреваемый задержан, заключён под стражу, в ближайшее время заказчику убийства будет предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация убийства, совершенного общеопасным способом)", - сообщает следствие. В СК уточнили, что он приехал в Норильск и там его задержали.
https://ria.ru/20231222/zakaz-1917464558.html
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происшествия, норильск, москва, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Норильск, Москва, Красноярский край, Следственный комитет России (СК РФ)
В Норильске задержали подозреваемого в организации убийства в 2001 году

СК: задержан заказчик убийства в 2001 г управляющего рестораном в Норильске

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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КРАСНОЯРСК, 5 апр - РИА Новости. Оперативники задержали в Норильске жителя Москвы, подозреваемого в организации совершенного 23 года назад убийства управляющего рестораном в заполярном городе, сообщает ГСУСК по Красноярскому краю и Хакасии в Telegram-канале.
По его данным, в марте 2001 около подъезда дома по улице Комсомольская в Норильске было обнаружено тело управляющего местным рестораном с множественными огнестрельными ранениями. На тот момент установить лицо, причастное к убийству, не представилось возможным. В 2024 году в рамках работы по раскрытию преступлений прошлых лет были повторно изучены материалы уголовного дела, получена новая значимая информация.
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В результате удалось установить причастность к совершенному преступлению 55-летнего жителя Москвы, который в 2000-х годах проживал в Норильске и являлся лидером ОПГ.
"Оказывая за денежное вознаграждение покровительство коммерческому управляющему другого ресторана в Норильске, лидер ОПГ с целью передела ресторанного бизнеса заказал троим своим подчиненным убийство конкурента. Ночью 8 марта 2001 года киллер, вооружившись автоматом Калашникова, спрятавшись в подвале дома по месту жительства бизнесмена, ожидал его возвращения домой", - говорится в сообщении.
По данным СК, ночью, когда управляющий в сопровождении охранника подъехал к дому и пошел к подъезду, киллер открыл огонь. Охранник был ранен, управляющий скончался на месте. Исполнителю убийства при помощи сообщников удалось скрыться с места преступления.
"Подозреваемый задержан, заключён под стражу, в ближайшее время заказчику убийства будет предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация убийства, совершенного общеопасным способом)", - сообщает следствие.
В СК уточнили, что он приехал в Норильск и там его задержали.
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