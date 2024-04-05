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Турция планирует регулярно обновлять документ по нацбезопасности, пишут СМИ - РИА Новости, 05.04.2024
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11:59 05.04.2024 (обновлено: 13:09 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/turtsiya-1938005347.html
Турция планирует регулярно обновлять документ по нацбезопасности, пишут СМИ
Турция планирует регулярно обновлять документ по нацбезопасности, пишут СМИ - РИА Новости, 05.04.2024
Турция планирует регулярно обновлять документ по нацбезопасности, пишут СМИ
Турция рассчитывает обновлять каждые два года документ о политике национальной безопасности (MGSB) с учетом появляющихся угроз в отношении страны, сообщила... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T11:59
2024-04-05T13:09
в мире
турция
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 5 апр – РИА Новости. Турция рассчитывает обновлять каждые два года документ о политике национальной безопасности (MGSB) с учетом появляющихся угроз в отношении страны, сообщила газета Star.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил силовым ведомствам обновить MGSB, его обсудят в начале апреля, сообщал ранее телеканал CNN Türk. Документ, который охватывает принципы внутренних, внешних и оборонных действий в рамках взглядов, определенных советом национальной безопасности для обеспечения нацбезопасности и достижения национальных целей, в последний раз обсуждался на заседании совета, состоявшемся под председательством Эрдогана 30 сентября 2019 года."Одним из обсуждаемых вопросов является обновление "Красной книги" (так в Турции называют документ о политике нацбезопасности – ред.) каждые два года вместо каждых пяти лет. Красная книга, которая периодически обновляется в соответствии с изменениями угроз, в последний раз была обновлена 30 сентября 2019 года", - пишет издание.
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в мире, турция, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган
Турция планирует регулярно обновлять документ по нацбезопасности, пишут СМИ

Star: Турция рассчитывает обновлять документ по нацбезопасности каждые два года

© AP Photo / Francisco SecoСотрудники правоохранительных органов в Турции
Сотрудники правоохранительных органов в Турции - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© AP Photo / Francisco Seco
Сотрудники правоохранительных органов в Турции. Архивное фото
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АНКАРА, 5 апр – РИА Новости. Турция рассчитывает обновлять каждые два года документ о политике национальной безопасности (MGSB) с учетом появляющихся угроз в отношении страны, сообщила газета Star.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил силовым ведомствам обновить MGSB, его обсудят в начале апреля, сообщал ранее телеканал CNN Türk. Документ, который охватывает принципы внутренних, внешних и оборонных действий в рамках взглядов, определенных советом национальной безопасности для обеспечения нацбезопасности и достижения национальных целей, в последний раз обсуждался на заседании совета, состоявшемся под председательством Эрдогана 30 сентября 2019 года.
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"Одним из обсуждаемых вопросов является обновление "Красной книги" (так в Турции называют документ о политике нацбезопасности – ред.) каждые два года вместо каждых пяти лет. Красная книга, которая периодически обновляется в соответствии с изменениями угроз, в последний раз была обновлена 30 сентября 2019 года", - пишет издание.
 
В миреТурцияРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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