https://ria.ru/20240405/turtsiya-1938005347.html

Турция планирует регулярно обновлять документ по нацбезопасности, пишут СМИ

Турция планирует регулярно обновлять документ по нацбезопасности, пишут СМИ - РИА Новости, 05.04.2024

Турция планирует регулярно обновлять документ по нацбезопасности, пишут СМИ

Турция рассчитывает обновлять каждые два года документ о политике национальной безопасности (MGSB) с учетом появляющихся угроз в отношении страны, сообщила... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T11:59

2024-04-05T11:59

2024-04-05T13:09

в мире

турция

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 5 апр – РИА Новости. Турция рассчитывает обновлять каждые два года документ о политике национальной безопасности (MGSB) с учетом появляющихся угроз в отношении страны, сообщила газета Star.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил силовым ведомствам обновить MGSB, его обсудят в начале апреля, сообщал ранее телеканал CNN Türk. Документ, который охватывает принципы внутренних, внешних и оборонных действий в рамках взглядов, определенных советом национальной безопасности для обеспечения нацбезопасности и достижения национальных целей, в последний раз обсуждался на заседании совета, состоявшемся под председательством Эрдогана 30 сентября 2019 года."Одним из обсуждаемых вопросов является обновление "Красной книги" (так в Турции называют документ о политике нацбезопасности – ред.) каждые два года вместо каждых пяти лет. Красная книга, которая периодически обновляется в соответствии с изменениями угроз, в последний раз была обновлена 30 сентября 2019 года", - пишет издание.

https://ria.ru/20240402/turtsiya-1937366107.html

турция

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в мире, турция, реджеп тайип эрдоган