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В Турции задержали восемь человек по подозрению в связях с Моссадом - РИА Новости, 05.04.2024
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11:43 05.04.2024 (обновлено: 12:09 05.04.2024) дополняется ...
https://ria.ru/20240405/turtsiya-1938000516.html
В Турции задержали восемь человек по подозрению в связях с Моссадом
В Турции задержали восемь человек по подозрению в связях с Моссадом - РИА Новости, 05.04.2024
В Турции задержали восемь человек по подозрению в связях с Моссадом
Турецкие правоохранители задержали 8 человек по подозрению в связях с израильской разведкой, есть арестованные, сообщил глава МВД Турции Али Ерликая в соцсети... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T11:43
2024-04-05T12:09
в мире
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АНКАРА, 5 апр – РИА Новости. Турецкие правоохранители задержали 8 человек по подозрению в связях с израильской разведкой, есть арестованные, сообщил глава МВД Турции Али Ерликая в соцсети Х."В рамках операции KÖSTEBEK-3, организованной против лиц, которые собирают информацию о частных лицах и компаниях в Турции, ставших объектом внимания израильской разведки, и передают собранную информацию и документы элементам израильской разведки задержаны 8 подозреваемых", - сообщил Ерликая.По его словам, двое из задержанных арестованы, в отношении шестерых получено решение о судебном контроле.Турецкие силовики в результате проведённой в январе в восьми провинциях операции задержали 33 человека по подозрению в шпионаже в пользу Израиля, ещё 13 – в розыске. Операция турецкой разведки по выявлению шпионов "Моссад" удивила Израиль, это только начало, заявил тогда президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Глава МВД Турции Али Ерликая заявил в декабре, что какие-либо атаки израильской разведки против лидеров ХАМАС на территории Турции недопустимы, в случае такого события Израиль заплатит "высокую цену".В декабре американская газета Wall Street Journal со ссылкой на израильских чиновников писала, что спецслужбы Израиля готовятся ликвидировать лидеров палестинского движения ХАМАС по всему миру после окончания войны в Газе. В частности, разрабатываются планы по выслеживанию лидеров ХАМАС, живущих в Ливане, Турции и Катаре.
https://ria.ru/20240402/turtsiya-1937366107.html
https://ria.ru/20240213/feyk-1927036939.html
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в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, израиль, ливан, моссад, хамас
В мире, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Израиль, Ливан, Моссад, ХАМАС
В Турции задержали восемь человек по подозрению в связях с Моссадом

В Турции задержали восемь человек по подозрению в связях с Моссадом

© iStock.com / Vitalij SovaАвтомобиль полиции в Турции
Автомобиль полиции в Турции - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© iStock.com / Vitalij Sova
Автомобиль полиции в Турции. Архивное фото
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АНКАРА, 5 апр – РИА Новости. Турецкие правоохранители задержали 8 человек по подозрению в связях с израильской разведкой, есть арестованные, сообщил глава МВД Турции Али Ерликая в соцсети Х.
«
"В рамках операции KÖSTEBEK-3, организованной против лиц, которые собирают информацию о частных лицах и компаниях в Турции, ставших объектом внимания израильской разведки, и передают собранную информацию и документы элементам израильской разведки задержаны 8 подозреваемых", - сообщил Ерликая.
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По его словам, двое из задержанных арестованы, в отношении шестерых получено решение о судебном контроле.
Турецкие силовики в результате проведённой в январе в восьми провинциях операции задержали 33 человека по подозрению в шпионаже в пользу Израиля, ещё 13 – в розыске. Операция турецкой разведки по выявлению шпионов "Моссад" удивила Израиль, это только начало, заявил тогда президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Глава МВД Турции Али Ерликая заявил в декабре, что какие-либо атаки израильской разведки против лидеров ХАМАС на территории Турции недопустимы, в случае такого события Израиль заплатит "высокую цену".
В декабре американская газета Wall Street Journal со ссылкой на израильских чиновников писала, что спецслужбы Израиля готовятся ликвидировать лидеров палестинского движения ХАМАС по всему миру после окончания войны в Газе. В частности, разрабатываются планы по выслеживанию лидеров ХАМАС, живущих в Ливане, Турции и Катаре.
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В миреТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганИзраильЛиванМоссадХАМАС
 
 
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