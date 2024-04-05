В Турции задержали восемь человек по подозрению в связях с Моссадом
В Турции задержали восемь человек по подозрению в связях с Моссадом
© iStock.com / Vitalij SovaАвтомобиль полиции в Турции
© iStock.com / Vitalij Sova
Автомобиль полиции в Турции. Архивное фото
АНКАРА, 5 апр – РИА Новости. Турецкие правоохранители задержали 8 человек по подозрению в связях с израильской разведкой, есть арестованные, сообщил глава МВД Турции Али Ерликая в соцсети Х.
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"В рамках операции KÖSTEBEK-3, организованной против лиц, которые собирают информацию о частных лицах и компаниях в Турции, ставших объектом внимания израильской разведки, и передают собранную информацию и документы элементам израильской разведки задержаны 8 подозреваемых", - сообщил Ерликая.
По его словам, двое из задержанных арестованы, в отношении шестерых получено решение о судебном контроле.
Турецкие силовики в результате проведённой в январе в восьми провинциях операции задержали 33 человека по подозрению в шпионаже в пользу Израиля, ещё 13 – в розыске. Операция турецкой разведки по выявлению шпионов "Моссад" удивила Израиль, это только начало, заявил тогда президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Глава МВД Турции Али Ерликая заявил в декабре, что какие-либо атаки израильской разведки против лидеров ХАМАС на территории Турции недопустимы, в случае такого события Израиль заплатит "высокую цену".
В декабре американская газета Wall Street Journal со ссылкой на израильских чиновников писала, что спецслужбы Израиля готовятся ликвидировать лидеров палестинского движения ХАМАС по всему миру после окончания войны в Газе. В частности, разрабатываются планы по выслеживанию лидеров ХАМАС, живущих в Ливане, Турции и Катаре.
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