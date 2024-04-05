https://ria.ru/20240405/trevoga-1938145777.html
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.04.2024
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской, Одесской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T21:07
2024-04-05T21:07
2024-04-05T21:07
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской, Одесской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, первой около 20.00 тревога была объявлена в Днепропетровской и Николаевской областях, позднее 20.40 в остальных регионах. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240324/ukraina-1934978337.html
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одесская область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Одесская область, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Украинские власти объявили воздушную тревогу в шести областях