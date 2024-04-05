Бывший помощник Трампа назвал его уверенность по Украине смехотворной
Болтон: Трамп понятия не имеет, как разрешить конфликт на Украине за 24 часа
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisКандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Работавший помощником по нацбезопасности у бывшего президента США Дональда Трампа Джон Болтон считает, что Трамп понятия не имеет, как разрешить конфликт на Украине ни за 24 часа, ни за 24 года.
В интервью британской газете inews Болтон назвал "смехотворным" предположение Трампа о том, что он мог бы решить войну на Украине в течение одного дня.
"Он понятия не имеет, как разрешить ситуацию на Украине за 24 часа или 24 года", - добавил он.
По его словам, идея собрать президента РФ Владимира Путина в одной комнате с Владимиром Зеленским для обсуждения мирного соглашения "довольно глупа". Болтон также утверждает, что Трамп рассматривает все как сделку и верит в то, что все же сможет разрешить ситуацию как на Украине, так и на Ближнем Востоке, а также договориться с лидерами КНР и КНДР.
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