https://ria.ru/20240405/tramp-1938118722.html

Бывший помощник Трампа назвал его уверенность по Украине смехотворной

Бывший помощник Трампа назвал его уверенность по Украине смехотворной - РИА Новости, 05.04.2024

Бывший помощник Трампа назвал его уверенность по Украине смехотворной

Работавший помощником по нацбезопасности у бывшего президента США Дональда Трампа Джон Болтон считает, что Трамп понятия не имеет, как разрешить конфликт на... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T18:22

2024-04-05T18:22

2024-04-05T18:22

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джон болтон

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Работавший помощником по нацбезопасности у бывшего президента США Дональда Трампа Джон Болтон считает, что Трамп понятия не имеет, как разрешить конфликт на Украине ни за 24 часа, ни за 24 года. В интервью британской газете inews Болтон назвал "смехотворным" предположение Трампа о том, что он мог бы решить войну на Украине в течение одного дня. "Он понятия не имеет, как разрешить ситуацию на Украине за 24 часа или 24 года", - добавил он. По его словам, идея собрать президента РФ Владимира Путина в одной комнате с Владимиром Зеленским для обсуждения мирного соглашения "довольно глупа". Болтон также утверждает, что Трамп рассматривает все как сделку и верит в то, что все же сможет разрешить ситуацию как на Украине, так и на Ближнем Востоке, а также договориться с лидерами КНР и КНДР.

https://ria.ru/20240329/zelenskiy-1936648037.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, украина, дональд трамп, джон болтон