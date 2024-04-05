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Бывший помощник Трампа назвал его уверенность по Украине смехотворной - РИА Новости, 05.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:22 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/tramp-1938118722.html
Бывший помощник Трампа назвал его уверенность по Украине смехотворной
Бывший помощник Трампа назвал его уверенность по Украине смехотворной - РИА Новости, 05.04.2024
Бывший помощник Трампа назвал его уверенность по Украине смехотворной
Работавший помощником по нацбезопасности у бывшего президента США Дональда Трампа Джон Болтон считает, что Трамп понятия не имеет, как разрешить конфликт на... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T18:22
2024-04-05T18:22
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
дональд трамп
джон болтон
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Работавший помощником по нацбезопасности у бывшего президента США Дональда Трампа Джон Болтон считает, что Трамп понятия не имеет, как разрешить конфликт на Украине ни за 24 часа, ни за 24 года. В интервью британской газете inews Болтон назвал "смехотворным" предположение Трампа о том, что он мог бы решить войну на Украине в течение одного дня. "Он понятия не имеет, как разрешить ситуацию на Украине за 24 часа или 24 года", - добавил он. По его словам, идея собрать президента РФ Владимира Путина в одной комнате с Владимиром Зеленским для обсуждения мирного соглашения "довольно глупа". Болтон также утверждает, что Трамп рассматривает все как сделку и верит в то, что все же сможет разрешить ситуацию как на Украине, так и на Ближнем Востоке, а также договориться с лидерами КНР и КНДР.
https://ria.ru/20240329/zelenskiy-1936648037.html
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в мире, сша, украина, дональд трамп, джон болтон
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Дональд Трамп, Джон Болтон
Бывший помощник Трампа назвал его уверенность по Украине смехотворной

Болтон: Трамп понятия не имеет, как разрешить конфликт на Украине за 24 часа

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisКандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Работавший помощником по нацбезопасности у бывшего президента США Дональда Трампа Джон Болтон считает, что Трамп понятия не имеет, как разрешить конфликт на Украине ни за 24 часа, ни за 24 года.
В интервью британской газете inews Болтон назвал "смехотворным" предположение Трампа о том, что он мог бы решить войну на Украине в течение одного дня.
"Он понятия не имеет, как разрешить ситуацию на Украине за 24 часа или 24 года", - добавил он.
По его словам, идея собрать президента РФ Владимира Путина в одной комнате с Владимиром Зеленским для обсуждения мирного соглашения "довольно глупа". Болтон также утверждает, что Трамп рассматривает все как сделку и верит в то, что все же сможет разрешить ситуацию как на Украине, так и на Ближнем Востоке, а также договориться с лидерами КНР и КНДР.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаДональд ТрампДжон Болтон
 
 
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