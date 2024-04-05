https://ria.ru/20240405/terakt-1938060634.html

Бастрыкин призвал установить все этапы финансирования теракта в "Крокусе"

Бастрыкин призвал установить все этапы финансирования теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 05.04.2024

Бастрыкин призвал установить все этапы финансирования теракта в "Крокусе"

Глава СК РФ Александр Бастрыкин заявил о том, что, несмотря на данные о передаче средств обвиняемым, необходимо уставить все этапы финансирования теракта в... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T14:55

2024-04-05T14:55

2024-04-05T15:07

теракт в "крокус сити холле"

крокус

происшествия

россия

крокус сити холл

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

украина

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин заявил о том, что, несмотря на данные о передаче средств обвиняемым, необходимо уставить все этапы финансирования теракта в "Крокус сити холле", сообщает СК РФ в своем Telegram-канале."Несмотря на уже имеющиеся данные о передаче средств обвиняемым, необходимо установить все этапы финансирования этого террористического акта", - говорится в сообщении.Отмечается, что главе ведомства доложено о проводимой работе, проверяются и сопоставляются показания фигурантов дела. Также сотрудниками криминалистического центра изучаются предметы, которые изъяли в качестве вещественных доказательств, "в том числе электронные носители информации, с целью выявления и фиксации значимых для следствия сведений", проводятся экспертные исследования. Глава СК поручил детально устанавливать обстоятельства преступления и принимать меры к задержанию пособников, исполнителей и организаторов преступления.Ранее сообщалось, что следствие получило данные из мобильных телефонов обвиняемых в теракте в подмосковном "Крокусе", несмотря на то, что боевики пытались уничтожить устройства.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным МЧС, погибли 144 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина.Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240405/terakt-1938042550.html

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крокус, происшествия, россия, крокус сити холл, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, украина, александр бортников, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)