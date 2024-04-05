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СК проверяет причастность Киева и исламистов к теракту в "Крокусе" - РИА Новости, 05.04.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
08:01 05.04.2024 (обновлено: 08:12 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/terakt-1937951029.html
СК проверяет причастность Киева и исламистов к теракту в "Крокусе"
СК проверяет причастность Киева и исламистов к теракту в "Крокусе" - РИА Новости, 05.04.2024
СК проверяет причастность Киева и исламистов к теракту в "Крокусе"
Следователи СК РФ проверяют на причастность к организации и финансированию теракта в "Крокусе" в Подмосковье представителей украинских спецслужб и исламистских... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T08:01
2024-04-05T08:12
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Следователи СК РФ проверяют на причастность к организации и финансированию теракта в "Крокусе" в Подмосковье представителей украинских спецслужб и исламистских террористических организаций, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России. "Продолжается выполнение комплекса следственных действий и оперативных мероприятий по проверке причастности к организации и финансированию теракта представителей украинских спецслужб и международных исламистских террористических организаций", - говорится в сообщении.
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россия
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происшествия, россия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
СК проверяет причастность Киева и исламистов к теракту в "Крокусе"

СК проверяет причастность Киева и исламистских террористов к теракту в "Крокусе"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСотрудник полиции и автомобиль следственного комитета РФ у концертного зала "Крокус Сити Холл"
Сотрудник полиции и автомобиль следственного комитета РФ у концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Сотрудник полиции и автомобиль следственного комитета РФ у концертного зала "Крокус Сити Холл"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Следователи СК РФ проверяют на причастность к организации и финансированию теракта в "Крокусе" в Подмосковье представителей украинских спецслужб и исламистских террористических организаций, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России.
"Продолжается выполнение комплекса следственных действий и оперативных мероприятий по проверке причастности к организации и финансированию теракта представителей украинских спецслужб и международных исламистских террористических организаций", - говорится в сообщении.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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