https://ria.ru/20240405/terakt-1937951029.html

СК проверяет причастность Киева и исламистов к теракту в "Крокусе"

СК проверяет причастность Киева и исламистов к теракту в "Крокусе" - РИА Новости, 05.04.2024

СК проверяет причастность Киева и исламистов к теракту в "Крокусе"

Следователи СК РФ проверяют на причастность к организации и финансированию теракта в "Крокусе" в Подмосковье представителей украинских спецслужб и исламистских... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T08:01

2024-04-05T08:01

2024-04-05T08:12

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Следователи СК РФ проверяют на причастность к организации и финансированию теракта в "Крокусе" в Подмосковье представителей украинских спецслужб и исламистских террористических организаций, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России. "Продолжается выполнение комплекса следственных действий и оперативных мероприятий по проверке причастности к организации и финансированию теракта представителей украинских спецслужб и международных исламистских террористических организаций", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240405/terakt-1937950762.html

россия

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)