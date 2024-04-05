https://ria.ru/20240405/terakt-1937951029.html
СК проверяет причастность Киева и исламистов к теракту в "Крокусе"
СК проверяет причастность Киева и исламистов к теракту в "Крокусе" - РИА Новости, 05.04.2024
СК проверяет причастность Киева и исламистов к теракту в "Крокусе"
Следователи СК РФ проверяют на причастность к организации и финансированию теракта в "Крокусе" в Подмосковье представителей украинских спецслужб и исламистских... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T08:01
2024-04-05T08:01
2024-04-05T08:12
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Следователи СК РФ проверяют на причастность к организации и финансированию теракта в "Крокусе" в Подмосковье представителей украинских спецслужб и исламистских террористических организаций, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России. "Продолжается выполнение комплекса следственных действий и оперативных мероприятий по проверке причастности к организации и финансированию теракта представителей украинских спецслужб и международных исламистских террористических организаций", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240405/terakt-1937950762.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
СК проверяет причастность Киева и исламистов к теракту в "Крокусе"
СК проверяет причастность Киева и исламистских террористов к теракту в "Крокусе"