https://ria.ru/20240405/tatarstan-1937996719.html

В Татарстане возбудили дело о развратных действиях в отношении школьников

В Татарстане возбудили дело о развратных действиях в отношении школьников - РИА Новости, 05.04.2024

В Татарстане возбудили дело о развратных действиях в отношении школьников

Следователи в Татарстане возбудили уголовное дело по статье о развратных действиях в отношении школьников, местный житель подозревается в нескольких эпизодах,... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T11:39

2024-04-05T11:39

2024-04-05T11:39

происшествия

россия

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 5 апр - РИА Новости. Следователи в Татарстане возбудили уголовное дело по статье о развратных действиях в отношении школьников, местный житель подозревается в нескольких эпизодах, сообщили в СУСК РФ по республике. Ранее Telegram-каналы сообщили о задержании в Татарстане серийного педофила, который искал жертв в игре PUBG Mobile. По их данным, известно минимум о трех пострадавших школьниках. "Уголовное дело возбуждено 4 апреля по части 3 статьи 135 УК РФ (развратные действия, совершенные в отношении двух или более лиц)", - сказал представитель регионального СУСК журналистам. Он уточнил, что в настоящее время мужчина задержан, в суде решается вопрос о его аресте.

https://ria.ru/20231106/domogatelstvo-1907718229.html

россия

республика татарстан (татарстан)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, республика татарстан (татарстан)