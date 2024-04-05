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В Татарстане возбудили дело о развратных действиях в отношении школьников - РИА Новости, 05.04.2024
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11:39 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/tatarstan-1937996719.html
В Татарстане возбудили дело о развратных действиях в отношении школьников
В Татарстане возбудили дело о развратных действиях в отношении школьников - РИА Новости, 05.04.2024
В Татарстане возбудили дело о развратных действиях в отношении школьников
Следователи в Татарстане возбудили уголовное дело по статье о развратных действиях в отношении школьников, местный житель подозревается в нескольких эпизодах,... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T11:39
2024-04-05T11:39
происшествия
россия
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 5 апр - РИА Новости. Следователи в Татарстане возбудили уголовное дело по статье о развратных действиях в отношении школьников, местный житель подозревается в нескольких эпизодах, сообщили в СУСК РФ по республике. Ранее Telegram-каналы сообщили о задержании в Татарстане серийного педофила, который искал жертв в игре PUBG Mobile. По их данным, известно минимум о трех пострадавших школьниках. "Уголовное дело возбуждено 4 апреля по части 3 статьи 135 УК РФ (развратные действия, совершенные в отношении двух или более лиц)", - сказал представитель регионального СУСК журналистам. Он уточнил, что в настоящее время мужчина задержан, в суде решается вопрос о его аресте.
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россия
республика татарстан (татарстан)
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происшествия, россия, республика татарстан (татарстан)
Происшествия, Россия, Республика Татарстан (Татарстан)
В Татарстане возбудили дело о развратных действиях в отношении школьников

СК: жителя Татарстана заподозрили в развратных действиях в отношении школьников

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 5 апр - РИА Новости. Следователи в Татарстане возбудили уголовное дело по статье о развратных действиях в отношении школьников, местный житель подозревается в нескольких эпизодах, сообщили в СУСК РФ по республике.
Ранее Telegram-каналы сообщили о задержании в Татарстане серийного педофила, который искал жертв в игре PUBG Mobile. По их данным, известно минимум о трех пострадавших школьниках.
«
"Уголовное дело возбуждено 4 апреля по части 3 статьи 135 УК РФ (развратные действия, совершенные в отношении двух или более лиц)", - сказал представитель регионального СУСК журналистам.
Он уточнил, что в настоящее время мужчина задержан, в суде решается вопрос о его аресте.
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ПроисшествияРоссияРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
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