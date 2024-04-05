В Краснодаре заключили под стражу мужчину, заказавшего убийство соседки
Суд в Краснодаре заключил под стражу мужчину, заказавшего убийство соседки
© Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края/TelegramМужчина, заказавший убийство соседки в Краснодаре
Мужчина, заказавший убийство соседки в Краснодаре
СОЧИ, 5 апр – РИА Новости. Суд удовлетворил ходатайство следователя о заключении под стражу на два месяца жителя Краснодара, заказавшего за 200 тысяч рублей убийство ненавистной соседки, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
По версии следствия, 46-летний житель Краснодара, испытывая личную неприязнь к 41-летней соседке по дому, решил организовать ее убийство. Для этого он стал искать исполнителя преступления, о чем узнали в полиции. Сотрудник ведомства выступил в роли "киллера" и согласился совершить преступление, в качестве вознаграждения заказчик пообещал 200 тысяч рублей. 3 апреля заказчик встретился с исполнителем в Москве, где при передаче очередной части вознаграждения был задержан оперативными сотрудниками полиции. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к организации убийства по найму. Следствие обратилось в суд по поводу заключения его под стражу.
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"Суд ходатайство следствия удовлетворил. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Срок меры – два месяца", - говорится в сообщении.
По данным следственного комитета, в ходе допроса мужчина полностью признал свою вину.
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