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В Краснодаре заключили под стражу мужчину, заказавшего убийство соседки - РИА Новости, 05.04.2024
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15:20 05.04.2024 (обновлено: 15:37 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/sud-1938067643.html
В Краснодаре заключили под стражу мужчину, заказавшего убийство соседки
В Краснодаре заключили под стражу мужчину, заказавшего убийство соседки - РИА Новости, 05.04.2024
В Краснодаре заключили под стражу мужчину, заказавшего убийство соседки
Суд удовлетворил ходатайство следователя о заключении под стражу на два месяца жителя Краснодара, заказавшего за 200 тысяч рублей убийство ненавистной соседки,... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T15:20
2024-04-05T15:37
происшествия
краснодар
москва
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СОЧИ, 5 апр – РИА Новости. Суд удовлетворил ходатайство следователя о заключении под стражу на два месяца жителя Краснодара, заказавшего за 200 тысяч рублей убийство ненавистной соседки, сообщила объединенная пресс-служба судов региона. По версии следствия, 46-летний житель Краснодара, испытывая личную неприязнь к 41-летней соседке по дому, решил организовать ее убийство. Для этого он стал искать исполнителя преступления, о чем узнали в полиции. Сотрудник ведомства выступил в роли "киллера" и согласился совершить преступление, в качестве вознаграждения заказчик пообещал 200 тысяч рублей. 3 апреля заказчик встретился с исполнителем в Москве, где при передаче очередной части вознаграждения был задержан оперативными сотрудниками полиции. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к организации убийства по найму. Следствие обратилось в суд по поводу заключения его под стражу. "Суд ходатайство следствия удовлетворил. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Срок меры – два месяца", - говорится в сообщении. По данным следственного комитета, в ходе допроса мужчина полностью признал свою вину.
https://ria.ru/20240125/arest-1923514845.html
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происшествия, краснодар, москва
Происшествия, Краснодар, Москва
В Краснодаре заключили под стражу мужчину, заказавшего убийство соседки

Суд в Краснодаре заключил под стражу мужчину, заказавшего убийство соседки

© Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края/TelegramМужчина, заказавший убийство соседки в Краснодаре
Мужчина, заказавший убийство соседки в Краснодаре
© Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края/Telegram
Мужчина, заказавший убийство соседки в Краснодаре
Читать ria.ru в
СОЧИ, 5 апр – РИА Новости. Суд удовлетворил ходатайство следователя о заключении под стражу на два месяца жителя Краснодара, заказавшего за 200 тысяч рублей убийство ненавистной соседки, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
По версии следствия, 46-летний житель Краснодара, испытывая личную неприязнь к 41-летней соседке по дому, решил организовать ее убийство. Для этого он стал искать исполнителя преступления, о чем узнали в полиции. Сотрудник ведомства выступил в роли "киллера" и согласился совершить преступление, в качестве вознаграждения заказчик пообещал 200 тысяч рублей. 3 апреля заказчик встретился с исполнителем в Москве, где при передаче очередной части вознаграждения был задержан оперативными сотрудниками полиции. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к организации убийства по найму. Следствие обратилось в суд по поводу заключения его под стражу.
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"Суд ходатайство следствия удовлетворил. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Срок меры – два месяца", - говорится в сообщении.
По данным следственного комитета, в ходе допроса мужчина полностью признал свою вину.
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