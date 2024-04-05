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Программы Минстроя РФ стимулируют рост строительства жилья в Тюмени - РИА Новости, 05.04.2024
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Тюменская область
 
17:37 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/stroitelstvo-1938097663.html
Программы Минстроя РФ стимулируют рост строительства жилья в Тюмени
Программы Минстроя РФ стимулируют рост строительства жилья в Тюмени - РИА Новости, 05.04.2024
Программы Минстроя РФ стимулируют рост строительства жилья в Тюмени
Цели по вводу жилья в Тюменской области достижимы благодаря программам развития жилищного строительства, которые регион реализует при поддержке Минстроя России, РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T17:37
2024-04-05T17:37
тюменская область
тюменская область
тюмень
никита стасишин
александр моор
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
россия
жилье
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ТЮМЕНЬ, 5 апр – РИА Новости. Цели по вводу жилья в Тюменской области достижимы благодаря программам развития жилищного строительства, которые регион реализует при поддержке Минстроя России, сообщил губернатор Александр Моор. На совещании, посвященным развитию жилищного строительства в регионе, участие в котором принял замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин, губернатор отметил, что в рамках реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" перед Тюменской областью стоят серьезные задачи по вводу жилья. "Цели по вводу жилья достижимы, учитывая те программы развития жилищного строительства, которые мы реализуем уже сегодня при поддержке Минстроя России. Это активное вовлечение в оборот земельных участков, находящихся в федеральной собственности, применение финансовых инструментов "Инфраструктурного меню", участие в программе "Стимул" и многое другое", – заявил губернатор. Замглавы Минстроя РФ рассказал о ключевых инициативах, которые реализуются в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". В частности, сообщил, что федеральные проекты "Стимул" и "Инфраструктурное меню" будут продолжены. "Программа "Стимул" будет продлена на три года. Приоритетом станет комплексное развитие территорий, деньги направят на социальные объекты. "Инфраструктурное меню" сосредоточится на модернизации магистральных сетей, чтобы снизить потери при передаче того или иного ресурса", – отметил Стасишин. Помимо вышеуказанных программ, на встрече состоялось обсуждение с застройщиками лучших практик и потенциала региона в применении механизма комплексного развития территорий, вопросы обеспечения стройотрасли трудовыми ресурсами и перспективы создания проектов комплексного индивидуального жилищного строительства. Работая в Тюмени, Стасишин осмотрел ряд объектов дорожной инфраструктуры, которые строятся в новых микрорайонах города с использованием механизма комплексного развития территорий, а также ознакомился с проектом межуниверситетского кампуса, строительство которого стартует в 2025 году в рамках нацпроекта "Наука и университеты".
https://ria.ru/20240403/kachestvo-1937589810.html
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тюменская область, тюмень, никита стасишин, александр моор, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), россия, жилье
Тюменская область, Тюменская область, Тюмень, Никита Стасишин, Александр Моор, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Россия, Жилье

Программы Минстроя РФ стимулируют рост строительства жилья в Тюмени

© Фото : пресс-служба правительства Тюменской областиГубернатор Тюменской области Александр Моор во время совещания, посвященного развитию жилищного строительства в Тюменской области
Губернатор Тюменской области Александр Моор во время совещания, посвященного развитию жилищного строительства в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© Фото : пресс-служба правительства Тюменской области
Губернатор Тюменской области Александр Моор во время совещания, посвященного развитию жилищного строительства в Тюменской области
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ТЮМЕНЬ, 5 апр – РИА Новости. Цели по вводу жилья в Тюменской области достижимы благодаря программам развития жилищного строительства, которые регион реализует при поддержке Минстроя России, сообщил губернатор Александр Моор.
На совещании, посвященным развитию жилищного строительства в регионе, участие в котором принял замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин, губернатор отметил, что в рамках реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" перед Тюменской областью стоят серьезные задачи по вводу жилья.
"Цели по вводу жилья достижимы, учитывая те программы развития жилищного строительства, которые мы реализуем уже сегодня при поддержке Минстроя России. Это активное вовлечение в оборот земельных участков, находящихся в федеральной собственности, применение финансовых инструментов "Инфраструктурного меню", участие в программе "Стимул" и многое другое", – заявил губернатор.
Замглавы Минстроя РФ рассказал о ключевых инициативах, которые реализуются в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". В частности, сообщил, что федеральные проекты "Стимул" и "Инфраструктурное меню" будут продолжены. "Программа "Стимул" будет продлена на три года. Приоритетом станет комплексное развитие территорий, деньги направят на социальные объекты. "Инфраструктурное меню" сосредоточится на модернизации магистральных сетей, чтобы снизить потери при передаче того или иного ресурса", – отметил Стасишин.
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Помимо вышеуказанных программ, на встрече состоялось обсуждение с застройщиками лучших практик и потенциала региона в применении механизма комплексного развития территорий, вопросы обеспечения стройотрасли трудовыми ресурсами и перспективы создания проектов комплексного индивидуального жилищного строительства.
Работая в Тюмени, Стасишин осмотрел ряд объектов дорожной инфраструктуры, которые строятся в новых микрорайонах города с использованием механизма комплексного развития территорий, а также ознакомился с проектом межуниверситетского кампуса, строительство которого стартует в 2025 году в рамках нацпроекта "Наука и университеты".
 
Тюменская областьТюменская областьТюменьНикита СтасишинАлександр МоорМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)РоссияЖилье
 
 
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