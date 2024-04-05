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Астраханская верфь ОСК приступила к серийному строительству земснарядов - РИА Новости, 05.04.2024
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Астраханская область
Астраханская область
 
14:42 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/stroitelstvo-1938056262.html
Астраханская верфь ОСК приступила к серийному строительству земснарядов
Астраханская верфь ОСК приступила к серийному строительству земснарядов - РИА Новости, 05.04.2024
Астраханская верфь ОСК приступила к серийному строительству земснарядов
Астраханская верфь ОСК приступила к серийному строительству земснарядов российского проекта, сообщает администрация губернатора Астраханской области. РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T14:42
2024-04-05T14:42
астраханская область
игорь бабушкин
астраханская область
астрахань
северное море
объединенная судостроительная корпорация
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 апр — РИА Новости. Астраханская верфь ОСК приступила к серийному строительству земснарядов российского проекта, сообщает администрация губернатора Астраханской области. "На производственной площадке Южного центра судостроения и судоремонта (ЮЦСС, входит в ОСК) началась резка металла для серии земснарядов по заказу Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК)", - говорится в сообщении. В текущем году астраханские судостроители заложат три корабля, еще три - в 2025 году. Их будут возводить по отечественному проекту ООО "Горьковское центральное конструкторское бюро речного флота" с использованием российского судового комплектующего оборудования. Основное назначение земснаряда - проведение дноуглубительных работ: разработка илистых, песчаных и песчано-гравелистых грунтов. Судно также будут использовать для чистки рек, каналов и гидротехнических строительств. Также на производственной площадке "Лотос" ЮЦСС в настоящее время ведется строительство четырех контейнеровозов, которые будут работать на Каспии, в том числе по МТК "Север-Юг". В марте текущего года на воду спустили сухогруз проекта RSD 49. Он пополнит флот российско-иранской судоходной компании, зарегистрированной в Астрахани. Сухогруз проекта RSD 49 также планируют использовать в Средиземном, Черном, Балтийском, Белом и Северном морях, включая рейсы вокруг Европы и по Ирландскому морю. Как подчеркнул губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, на сегодняшний день в регионе возводят танкеры, сухогрузы, дноуглубительный и пассажирский флот. Основные производственные площадки обеспечены заказами на два года вперед.
https://ria.ru/20240404/porty-1937781101.html
астраханская область
астрахань
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игорь бабушкин, астраханская область, астрахань, северное море, объединенная судостроительная корпорация
Астраханская область, Игорь Бабушкин, Астраханская область, Астрахань, Северное море, Объединенная судостроительная корпорация

Астраханская верфь ОСК приступила к серийному строительству земснарядов

© Фото : Пресс-служба Губернатора Астраханской области/TelegramАстраханская верфь ОСК приступила к серийному строительству земснарядов
Астраханская верфь ОСК приступила к серийному строительству земснарядов - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© Фото : Пресс-служба Губернатора Астраханской области/Telegram
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 апр — РИА Новости. Астраханская верфь ОСК приступила к серийному строительству земснарядов российского проекта, сообщает администрация губернатора Астраханской области.
"На производственной площадке Южного центра судостроения и судоремонта (ЮЦСС, входит в ОСК) началась резка металла для серии земснарядов по заказу Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК)", - говорится в сообщении.
В текущем году астраханские судостроители заложат три корабля, еще три - в 2025 году. Их будут возводить по отечественному проекту ООО "Горьковское центральное конструкторское бюро речного флота" с использованием российского судового комплектующего оборудования.
Основное назначение земснаряда - проведение дноуглубительных работ: разработка илистых, песчаных и песчано-гравелистых грунтов. Судно также будут использовать для чистки рек, каналов и гидротехнических строительств.
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Также на производственной площадке "Лотос" ЮЦСС в настоящее время ведется строительство четырех контейнеровозов, которые будут работать на Каспии, в том числе по МТК "Север-Юг". В марте текущего года на воду спустили сухогруз проекта RSD 49. Он пополнит флот российско-иранской судоходной компании, зарегистрированной в Астрахани.
Сухогруз проекта RSD 49 также планируют использовать в Средиземном, Черном, Балтийском, Белом и Северном морях, включая рейсы вокруг Европы и по Ирландскому морю.
Как подчеркнул губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, на сегодняшний день в регионе возводят танкеры, сухогрузы, дноуглубительный и пассажирский флот. Основные производственные площадки обеспечены заказами на два года вперед.
 
Астраханская областьИгорь БабушкинАстраханская областьАстраханьСеверное мореОбъединенная судостроительная корпорация
 
 
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