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Авиация и ПВО сбили три украинских истребителя и 1119 дронов за неделю - РИА Новости, 05.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:20 05.04.2024 (обновлено: 15:21 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/spetsoperatsiya-1938067483.html
Авиация и ПВО сбили три украинских истребителя и 1119 дронов за неделю
Авиация и ПВО сбили три украинских истребителя и 1119 дронов за неделю - РИА Новости, 05.04.2024
Авиация и ПВО сбили три украинских истребителя и 1119 дронов за неделю
Российская авиация и системы ПВО в течение недели (период с 31 марта по 5 апреля) сбили три украинских истребителя (два Су-27 и один МиГ-29), 1119... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T15:20
2024-04-05T15:21
специальная военная операция на украине
россия
украина
су-27
миг-29
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Российская авиация и системы ПВО в течение недели (период с 31 марта по 5 апреля) сбили три украинских истребителя (два Су-27 и один МиГ-29), 1119 беспилотников, 91 снаряд РСЗО и другие цели, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ."Авиацией и средствами противовоздушной обороны уничтожены: два истребителя Су-27 и один Миг-29 воздушных сил Украины, пять авиационных управляемых бомб Hammer и JDAM, 91 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS, Vampire и "Ураган", а также 1119 беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации было уничтожено 583 украинских военных самолета, 270 вертолетов, 18892 беспилотных летательных аппарата, 495 зенитных ракетных комплексов, 15691 танк и другие боевые бронированные машины, 1264 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8674 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 20627 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20240405/spetsoperatsiya-1938066577.html
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россия, украина, су-27, миг-29, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Су-27, МиГ-29, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Авиация и ПВО сбили три украинских истребителя и 1119 дронов за неделю

МО РФ: авиация и ПВО за неделю сбили 3 украинских истребителя и 1119 дронов

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10"в зоне проведения СВО
Работа зенитно-ракетного комплекса Стрела-10в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10"в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Российская авиация и системы ПВО в течение недели (период с 31 марта по 5 апреля) сбили три украинских истребителя (два Су-27 и один МиГ-29), 1119 беспилотников, 91 снаряд РСЗО и другие цели, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ.
"Авиацией и средствами противовоздушной обороны уничтожены: два истребителя Су-27 и один Миг-29 воздушных сил Украины, пять авиационных управляемых бомб Hammer и JDAM, 91 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS, Vampire и "Ураган", а также 1119 беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 583 украинских военных самолета, 270 вертолетов, 18892 беспилотных летательных аппарата, 495 зенитных ракетных комплексов, 15691 танк и другие боевые бронированные машины, 1264 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8674 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 20627 единиц специальной военной автомобильной техники.
Обломок украинского штурмовика Су-25 - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
Российские военные уничтожили три украинских штурмовика Су-25 за неделю
Вчера, 15:16
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСу-27МиГ-29БезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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