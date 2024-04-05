https://ria.ru/20240405/spetsoperatsiya-1938067483.html
Авиация и ПВО сбили три украинских истребителя и 1119 дронов за неделю
Авиация и ПВО сбили три украинских истребителя и 1119 дронов за неделю - РИА Новости, 05.04.2024
Авиация и ПВО сбили три украинских истребителя и 1119 дронов за неделю
Российская авиация и системы ПВО в течение недели (период с 31 марта по 5 апреля) сбили три украинских истребителя (два Су-27 и один МиГ-29), 1119... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T15:20
2024-04-05T15:20
2024-04-05T15:21
специальная военная операция на украине
россия
украина
су-27
миг-29
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841579896_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_77786b575a6b9f109f90d0e08a69a9e5.jpg
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Российская авиация и системы ПВО в течение недели (период с 31 марта по 5 апреля) сбили три украинских истребителя (два Су-27 и один МиГ-29), 1119 беспилотников, 91 снаряд РСЗО и другие цели, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ."Авиацией и средствами противовоздушной обороны уничтожены: два истребителя Су-27 и один Миг-29 воздушных сил Украины, пять авиационных управляемых бомб Hammer и JDAM, 91 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS, Vampire и "Ураган", а также 1119 беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации было уничтожено 583 украинских военных самолета, 270 вертолетов, 18892 беспилотных летательных аппарата, 495 зенитных ракетных комплексов, 15691 танк и другие боевые бронированные машины, 1264 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8674 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 20627 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20240405/spetsoperatsiya-1938066577.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841579896_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8240e6a2f3b65d9b2ad4892f9ae6b78e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, су-27, миг-29, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Су-27, МиГ-29, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Авиация и ПВО сбили три украинских истребителя и 1119 дронов за неделю
МО РФ: авиация и ПВО за неделю сбили 3 украинских истребителя и 1119 дронов