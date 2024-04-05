https://ria.ru/20240405/spetsoperatsiya-1938067483.html

Авиация и ПВО сбили три украинских истребителя и 1119 дронов за неделю

Авиация и ПВО сбили три украинских истребителя и 1119 дронов за неделю - РИА Новости, 05.04.2024

Авиация и ПВО сбили три украинских истребителя и 1119 дронов за неделю

Российская авиация и системы ПВО в течение недели (период с 31 марта по 5 апреля) сбили три украинских истребителя (два Су-27 и один МиГ-29), 1119... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T15:20

2024-04-05T15:20

2024-04-05T15:21

специальная военная операция на украине

россия

украина

су-27

миг-29

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Российская авиация и системы ПВО в течение недели (период с 31 марта по 5 апреля) сбили три украинских истребителя (два Су-27 и один МиГ-29), 1119 беспилотников, 91 снаряд РСЗО и другие цели, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ."Авиацией и средствами противовоздушной обороны уничтожены: два истребителя Су-27 и один Миг-29 воздушных сил Украины, пять авиационных управляемых бомб Hammer и JDAM, 91 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS, Vampire и "Ураган", а также 1119 беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации было уничтожено 583 украинских военных самолета, 270 вертолетов, 18892 беспилотных летательных аппарата, 495 зенитных ракетных комплексов, 15691 танк и другие боевые бронированные машины, 1264 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8674 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 20627 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20240405/spetsoperatsiya-1938066577.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, су-27, миг-29, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф