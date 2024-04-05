https://ria.ru/20240405/spetsoperatsiya-1938066577.html
Российские военные уничтожили три украинских штурмовика Су-25 за неделю
Российские военные уничтожили три украинских штурмовика Су-25 за неделю - РИА Новости, 05.04.2024
Российские военные уничтожили три украинских штурмовика Су-25 за неделю
Российские военные за неделю уничтожили три украинских штурмовика Су-25 на аэродроме базирования и пять пусковых установок зенитного ракетного комплекса С-300,... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T15:16
2024-04-05T15:16
2024-04-05T15:21
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су-25
зрк с-300
вооруженные силы украины
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безопасность
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Российские военные за неделю уничтожили три украинских штурмовика Су-25 на аэродроме базирования и пять пусковых установок зенитного ракетного комплекса С-300, сообщило в пятницу Министерство обороны России в сводке."В течение недели уничтожены три штурмовика Су-25 Воздушных сил Украины на аэродроме базирования и пять пусковых установок зенитного ракетного комплекса С-300", — говорится в сообщении военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, украина, су-25, зрк с-300, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
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Российские военные уничтожили три украинских штурмовика Су-25 за неделю
МО РФ сообщило об уничтожении трех украинских штурмовиков Су-25 за неделю