https://ria.ru/20240405/spetsoperatsiya-1938066577.html

Российские военные уничтожили три украинских штурмовика Су-25 за неделю

Российские военные уничтожили три украинских штурмовика Су-25 за неделю - РИА Новости, 05.04.2024

Российские военные уничтожили три украинских штурмовика Су-25 за неделю

Российские военные за неделю уничтожили три украинских штурмовика Су-25 на аэродроме базирования и пять пусковых установок зенитного ракетного комплекса С-300,... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T15:16

2024-04-05T15:16

2024-04-05T15:21

специальная военная операция на украине

россия

украина

су-25

зрк с-300

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Российские военные за неделю уничтожили три украинских штурмовика Су-25 на аэродроме базирования и пять пусковых установок зенитного ракетного комплекса С-300, сообщило в пятницу Министерство обороны России в сводке."В течение недели уничтожены три штурмовика Су-25 Воздушных сил Украины на аэродроме базирования и пять пусковых установок зенитного ракетного комплекса С-300", — говорится в сообщении военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, су-25, зрк с-300, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность