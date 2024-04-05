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Российские военные уничтожили три украинских штурмовика Су-25 за неделю - РИА Новости, 05.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:16 05.04.2024 (обновлено: 15:21 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/spetsoperatsiya-1938066577.html
Российские военные уничтожили три украинских штурмовика Су-25 за неделю
Российские военные уничтожили три украинских штурмовика Су-25 за неделю - РИА Новости, 05.04.2024
Российские военные уничтожили три украинских штурмовика Су-25 за неделю
Российские военные за неделю уничтожили три украинских штурмовика Су-25 на аэродроме базирования и пять пусковых установок зенитного ракетного комплекса С-300,... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T15:16
2024-04-05T15:21
специальная военная операция на украине
россия
украина
су-25
зрк с-300
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Российские военные за неделю уничтожили три украинских штурмовика Су-25 на аэродроме базирования и пять пусковых установок зенитного ракетного комплекса С-300, сообщило в пятницу Министерство обороны России в сводке."В течение недели уничтожены три штурмовика Су-25 Воздушных сил Украины на аэродроме базирования и пять пусковых установок зенитного ракетного комплекса С-300", — говорится в сообщении военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, украина, су-25, зрк с-300, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Су-25, ЗРК С-300, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские военные уничтожили три украинских штурмовика Су-25 за неделю

МО РФ сообщило об уничтожении трех украинских штурмовиков Су-25 за неделю

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкОбломок украинского штурмовика Су-25
Обломок украинского штурмовика Су-25 - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Обломок украинского штурмовика Су-25. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Российские военные за неделю уничтожили три украинских штурмовика Су-25 на аэродроме базирования и пять пусковых установок зенитного ракетного комплекса С-300, сообщило в пятницу Министерство обороны России в сводке.
"В течение недели уничтожены три штурмовика Су-25 Воздушных сил Украины на аэродроме базирования и пять пусковых установок зенитного ракетного комплекса С-300", — говорится в сообщении военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСу-25ЗРК С-300Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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